Евро опустился ниже 64 руб., доллар — ниже 62 руб.

Как вычислить реальный курс доллара? Ответ прост - по цене бананов. Можно, конечно, смеяться над этим, но простой пример: бананы всегда (именно всегда) на протяжении, как минимум, последних-10-15 лет в розницу стоят примерно доллар за кг (плюс - минус какие-то проценты). Так было, когда бакс был и 28 руб, и 34, и 64 руб. Бананы стоили столько же.

Теперь же, в феврале- марте, цена резко начала расти вместе с ростом курса, но потом курс начали понижать, но цена так и осталась. Сейчас бананы стоят в районе 90 руб. В субботу в Ленте видел вообще по 118. И это не мини, а обычные. Не буду сейчас вдаваться в экономические нюансы ценообразования, но это реальный курс доллара на сегодня.