Евро опустился ниже 64 руб., доллар — ниже 62 руб.

Рубль укрепился на торгах Мосбиржи днём 30 мая.
Курс евро снова опустился ниже 64 рублей. Курс доллара — ниже 62 рублей.
В самом начале торгов евро и доллар, напомним, росли.
* * *
К 13:26 евро упал ниже 63 рублей.
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Рубль укрепился на торгах Мосбиржи днём 30 мая.
Курс евро снова опустился ниже 64 рублей. Курс доллара — ниже 62 рублей.
В самом начале торгов евро и доллар, напомним, росли.
* * *
К 13:26 евро упал ниже 63 рублей.
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