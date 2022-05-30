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    Евро опустился ниже 64 руб., доллар — ниже 62 руб.

    1961
    11 комментариев

    Рубль укрепился на торгах Мосбиржи днём 30 мая.

    Курс евро снова опустился ниже 64 рублей. Курс доллара — ниже 62 рублей.

    В самом начале торгов евро и доллар, напомним, росли.

    * * *

    К 13:26 евро упал ниже 63 рублей.

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    Комментарии (11)

    remus
    Я старый, я жил при софье власьевне и помню грины (именно так их тогда называли) по 64 коп. А в начале1991го, аж по целых 56 полновесных совейских копеек! А в уже в Августе 91го софья власьевна сдохла и совка не стало!!! Так что, можно сказать это вселяющая оптимизм тенденция!!!
    kоt-obormot
    Уряя совок возвращается! Даешь жинсЫ, по цене в две зарплаты среднего инженера.
    А, еще обувку в очереди, да по записи!
    AEG1
    Как вычислить реальный курс доллара? Ответ прост - по цене бананов. Можно, конечно, смеяться над этим, но простой пример: бананы всегда (именно всегда) на протяжении, как минимум, последних-10-15 лет в розницу стоят примерно доллар за кг (плюс - минус какие-то проценты). Так было, когда бакс был и 28 руб, и 34, и 64 руб. Бананы стоили столько же.
    Теперь же, в феврале- марте, цена резко начала расти вместе с ростом курса, но потом курс начали понижать, но цена так и осталась. Сейчас бананы стоят в районе 90 руб. В субботу в Ленте видел вообще по 118. И это не мини, а обычные. Не буду сейчас вдаваться в экономические нюансы ценообразования, но это реальный курс доллара на сегодня.
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