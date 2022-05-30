В Кузбассе приняли за педофила и побили мужчину, который в женском платье вышел охотиться на педофила

Народный мститель, вышедший охотиться за педофилом в Кемеровской области, пострадал от народного же гнева. Жители Киселёвска приняли его за подозреваемого в сексуальном насилии и задержали.



Видеозапись со странно одетым мужчиной с подбитым глазом и разбитым носом распространяется в социальных сетях. Как 30 мая пишет NGS42.RU, осмелевший от алкоголя горожанин надел женскую одежду, сделал грудь из воздушных шаров и отправился ловить злоумышленника. При этом он сам не является подозреваемым в каком-либо преступлении.