    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    763мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd66.4eur69.44
    Двор, напугавший СобчакУроки УкраиныОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Кузбассе приняли за педофила и побили мужчину, который в женском платье вышел охотиться на педофила

    2567
    7 комментариев

    Народный мститель, вышедший охотиться за педофилом в Кемеровской области, пострадал от народного же гнева. Жители Киселёвска приняли его за подозреваемого в сексуальном насилии и задержали.

    Видеозапись со странно одетым мужчиной с подбитым глазом и разбитым носом распространяется в социальных сетях. Как 30 мая пишет NGS42.RU, осмелевший от алкоголя горожанин надел женскую одежду, сделал грудь из воздушных шаров и отправился ловить злоумышленника. При этом он сам не является подозреваемым в каком-либо преступлении.

    Фото: Скриншот incident_kuzbass / Vk.com
    ПоделитьсяПоделиться

    В итоге все стороны оказались в полиции, но разошлись мирно, без претензий друг к другу.

    В минувшую субботу в социальных сетях Кузбасса стали распространяться слухи об изнасиловании и убийстве трехлетней девочки в Киселёвске. Эту информацию опровергли и назвали фейком в пресс-службе МВД.

    Фото: Скриншот incident_kuzbass / Vk.com

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    Andrey0331
    Лучшая новость 🙈🤣🤣🤣
    Nerevar
    Увидите мужика в женской одежде - лучше не трогайте! Это может быть ГРУшник на задании, потом г****на не оберётесь, доказывая, что вы не хотели сорвать задание и что вообще вы не иностранный агент. Кому-то это покажется поводом похихикать, но это не так. У ГРУ бывают разные дела и операции. Смеяться повода нет.
    Карабас Барабас
    Сдаётся мне это была комедия.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close