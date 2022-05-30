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    Пенсионерка погибла, улетев на снегоболотоходе с дороги в Симагино

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    1 комментарий

    Полиция Ленинградской области ведет проверку по факту смертельного ДТП со снегоболотоходом в одном из поселков Выборгского района. Хозяин техники уже получил протокол за свою беспечность.

    В 14:15 воскресенья, 29 мая, у дома 1 по Хвойной улице в поселке Симагино женщина на снегоболотоходе CFMoto CForce 1000 не справилась с управлением и съехала с дороги на обочину, где машина наехала на камень и опрокинулась, сообщает 30 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От полученных травм женщина скончалась на месте.

    По данным «Фонтанки», погибшая — жительница Сертолово, на прошлой неделе ей исполнился 61 год. Водительских прав у женщины не было. Снегоболотоход же принадлежит 41-летнему петербуржцу из Зеленогорска. За то, что дал порулить, он получил протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав.

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    Комментарии (1)

    Иван Кадачигов
    Скорее всего сын, судя по разнице в возрасте. Покаталась, нечего сказать.
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