Пенсионерка погибла, улетев на снегоболотоходе с дороги в Симагино

Полиция Ленинградской области ведет проверку по факту смертельного ДТП со снегоболотоходом в одном из поселков Выборгского района. Хозяин техники уже получил протокол за свою беспечность.
В 14:15 воскресенья, 29 мая, у дома 1 по Хвойной улице в поселке Симагино женщина на снегоболотоходе CFMoto CForce 1000 не справилась с управлением и съехала с дороги на обочину, где машина наехала на камень и опрокинулась, сообщает 30 мая пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. От полученных травм женщина скончалась на месте.
По данным «Фонтанки», погибшая — жительница Сертолово, на прошлой неделе ей исполнился 61 год. Водительских прав у женщины не было. Снегоболотоход же принадлежит 41-летнему петербуржцу из Зеленогорска. За то, что дал порулить, он получил протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ — передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему прав.