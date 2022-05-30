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    Родился час назад и ещё мокрый. Московский зоопарк показывает ягнёнка с острова маяков

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    1 комментарий

    У белого барана Штопора и черной овечки Гонки из Московского зоопарка 23 мая родился ягнёнок. Его фотографии и видео зоопарк показывает 30 мая и отмечает, что это первый раз, когда удалось снять такого юного малыша.

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    Оба родителя — карликовые овцы породы Уэссан. Они происходят с одноименного острова у берегов Бретани, известного своими маяками. Гонка — опытная мама, это не первый её детёныш. Она сразу приняла малыша, начала его оберегать и направлять.

    Московский зоопарк

    «Ягненок сразу родился весьма бойким и крепким. Первые час-полтора не мог найти сосок у мамы и даже пытался поесть у соседки по домику — Нуги, однако вскоре освоился. Его мама — Гонка — начала рожать в уличном вольере. Это заметили киперы и перевели её в домик. Там она успешно родила. Участие людей было минимальным — наблюдение, обработка пуповины и проверка качества облизывания ягненка (на всякий случай)», — рассказывают в зоопарке.

    Спустя неделю после рождения ягненок себя чувствует отлично и любит играть. Пока он живёт в домике, а когда пороги перестанут быть опасны для маленьких ножек, начнёт выходить на простор.

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    Комментарии (1)

    Avs7153
    Не помню, новость про интим Штопора и Гонки была?
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