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    Эксперты подсчитали, сколько офисов в Петербурге освободят IT-компании

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    7 комментариев

    В ближайшие 3–6 месяцев IT-компании освободят минимум 128 тысяч квадратных метров качественных офисов на рынке недвижимости Петербурга, сообщают 30 мая эксперты консалтинговой компании IPG.Estate.

    Доля поглощения качественных офисов компаниями сферы информационных технологий стабильно составляла 30–35 %. В 2022 году, говорят в консалтинговой компании, ситуация развернулась на 180 градусов. IT-компании стали основным сектором, который высвобождает офисные площади.

    «Зарубежные арендаторы, в основном из IT-сегмента, параллельно с процессом релокации своего бизнеса и сотрудников начинают процесс выхода из договоров аренды. На конец мая нам известно, что в ближайшей перспективе освободится 128 тыс. кв. м офисных помещений от покидающих рынок компаний. Этот объем мы относим к «скрытой» вакансии, поскольку формально текущие арендаторы продолжают выполнять условия договоров аренды, а высвобождение произойдет в течение 3–6 месяцев», — отмечает партнер, руководитель офисной группы IPG.Estate Вероника Чаканова.

    Как пояснили эксперты, «скрытое» предложение — это, как правило, офисы с готовой дизайнерской отделкой и зачастую с мебелью. Основной объем — офисы в классе В+ площадью от 3 тысяч до 15 тысяч кв. м. Основными арендаторами являются компании нефтегазового сектора, финтех-направления (IT-подразделения финансовых организаций), государственные структуры.

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    Комментарии (7)

    gramm
    https://www.fontanka.ru/2022/05/27/71365079/ :
    "Мишустин заявил, что 85% уезжавших айтишников вернулись в Россию."
    Alex000
    А сколько ещё офисов прочие компании освободят с разворачиванием кризиса - уму непостижимо. Безумные возможности по сдаче в аренду открываются, вот только маленькое "но", как обычно - желающих взять найти будет ой как непросто.
    angel of death
    высвобождение =))))

    офисы, теперь вы свободны =))))
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