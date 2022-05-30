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    ДТП на «Скандинавии» стало уголовным делом. «Паджеро» с ребёнком вылетел на встречную и устроил смертельное лобовое

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    5 комментариев

    Уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом возбуждено после аварии на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Лоб в лоб сошлись «Поло» и «Паджеро», травм не избежал никто. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 мая.

    По предварительной информации, накануне около часа дня на 122-м километре «Скандинавии» 60-летний петербуржец не справился с управлением автомобилем «Митсубиши Паджеро Спорт» и вылетел на встречную полосу под колёса «Фольксвагена Поло», за рулём которого сидел 53-летний житель города.

    Мужчина умер на месте, его 40-летнего пассажира госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водитель «Митсубиши» и двое его спутников — мужчина 64 лет и трёхлетний ребёнок — уехали в больницу с травмами средней степени тяжести.

    По данным «Фонтанки», мужчина, не справившийся с управлением, за последние пару лет трижды привлекался за превышение скорости. Погибшего водителя «Фольксвагена» на том же ловили вдвое чаще.

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    Комментарии (5)

    274568952
    в суде слезу пустит и домой с условкой пойдет дальше на встречки вылетать.
    онжеотец
    Zlobodey
    Как можно так смело заявлять что "не справился с управлением"?? Повернул руль на встречку, машина послушно исполнила движение. Нормально справился папаша.
    SAN
    Первое фото - левое
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