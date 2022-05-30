ДТП на «Скандинавии» стало уголовным делом. «Паджеро» с ребёнком вылетел на встречную и устроил смертельное лобовое

Уголовное дело о нарушении ПДД со смертельным исходом возбуждено после аварии на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти. Лоб в лоб сошлись «Поло» и «Паджеро», травм не избежал никто. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 мая.



По предварительной информации, накануне около часа дня на 122-м километре «Скандинавии» 60-летний петербуржец не справился с управлением автомобилем «Митсубиши Паджеро Спорт» и вылетел на встречную полосу под колёса «Фольксвагена Поло», за рулём которого сидел 53-летний житель города.

