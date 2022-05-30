Узнать про флот за 60 минут: школьники побывали на экскурсиях «Острова фортов»

Новые знания об истории флота, о прошлом, настоящем и будущем Кронштадта получили около 3500 учащихся кронштадтских школ. Экскурсии были выстроены в увлекательном формате с учетом возрастных особенностей экскурсантов.

Экскурсионная программа реализована в рамках социального коммуникационного проекта «Остров фортов» глазами детей». Начинание поддержали комитет по развитию туризма Петербурга, Городское туристско-информационное бюро и администрация Кронштадтского района. Мероприятия приурочили к 350-летию создателя российского флота и основателя Кронштадта Петра Первого.

Команда Национальной школы гидов построила сюжетную линию 60-минутной экскурсии вокруг основных видовых и смысловых точек музейно-исторического парка — исторических площадок, рассказывающих об основных вехах развития отечественного флота и Кронштадта. Ребята не только слушали, но и выражали мнение об исторических событиях, рассказывали интересные факты о городе и даже делились городскими легендами. А еще освоили семафорную азбуку и искусство завязывания морских узлов, состязались в мини-блицах по истории флота.

Школьникам рассказали и о развитии Кронштадта. Старшеклассников особенно впечатлил Музей военно-морской славы с первой советской атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол», который откроется в 2023 году. Ребят помладше — будущий «Дом балтийской нерпы».



«Узнала много нового об известных флотоводцах и мореплавателях из Кронштадта», «Здорово, что наш город обустраивается и становится все современней», — так отзывались об экскурсиях дети.

«Наша инициатива по проведению бесплатных экскурсий решает не только просветительские, но и социальные задачи. Для Кронштадта очень важно, чтобы его юные жители знали и любили свой родной город, чтобы видели перспективы и верили в его будущее. Ведь город — это, в первую очередь, люди. Именно от них зависит, каким будет Кронштадт в последующие десятилетия», — говорит руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.