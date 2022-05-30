В магистратуре ИТМО подготовят IT-специалистов для нефтегазовой отрасли

Компания «Газпром нефть» и Университет ИТМО будут вместе готовить IT-специалистов в магистратуре по программе «Разработка программного обеспечения». Студенты не только получат дополнительные стипендии, но и смогут пройти практику в лабораториях компании по искусственному интеллекту, беспилотному транспорту, робототехнике, компьютерному зрению и другим цифровым технологиям.

Как рассказали в компании, программа «Разработка программного обеспечения» входит в топ-10 самых популярных магистратур Университета ИТМО: каждый год на нее подают заявления более 300 абитуриентов. В 2022 году на программе открыто 30 бюджетных и 5 контрактных мест. Вступительные испытания проходят до 31 августа.

Магистратура не только дает теоретическую базу, но и известна участием студентов в разработках практических IТ-проектов. «Газпром нефть», являясь драйвером направления «Высшее образование» в российском «Альянсе по искусственному интеллекту», интегрирует в программу магистратуры совместные наработки с «Яндексом», «Сбером», VK, МТС и РФПИ. В результате выпускники могут сразу после окончания программы претендовать на позиции middle или senior-разработчиков в IT-компаниях.

«Наша компания развивает технологии, которые повышают эффективность бизнеса и упрощают жизнь клиентов, — системы для разведки и добычи нефти, приложения для водителей и беспилотной логистики, — отметил Андрей Белевцев, руководитель дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефти» и куратор магистратуры. — Сейчас очень важны специалисты, которые смогут сразу вникать в процессы и проекты компании, привнося результат. Верю, что эта магистратура в партнёрстве с ИТМО откроет много новых талантов»,

Дарья Козлова, первый проректор ИТМО, отметила важность того, что «Газпром нефть» разделяет видение университета относительно эффективного формата магистерской подготовки: раннее погружение в реальный проект компании дает возможность сократить до нуля время адаптации на рабочем месте после выпуска. «Вместе с Университетом ИТМО мы преобразовали магистерскую программу по подготовке востребованных ИТ-специалистов с учётом специфики запросов от бизнеса, — подчеркнул Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти». — Обучение на обновленной магистратуре даст возможность студентам работать в проектах «Газпром нефти» и повысить свои конкурентные преимущества для будущего трудоустройства в компании — лидеры нефтегазовой отрасли».