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    Сборщика кораблей задержали по подозрению в убийстве прохожего у метро «Нарвская»

    1971
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    Следственный комитет возбудил дело об убийстве после того, как в Адмиралтейском районе Петербурга на улице был найден зарезанный мужчина. Под подозрением сотрудник верфей, который недалеко ушёл от места преступления. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 мая.

    41-летнего судосборщика верфи задержали в квартире на Нарвском проспекте, 16, накануне. По версии следствия, воскресной ночью по дороге между метро и домом у него случился конфликт с незнакомцем. Светской беседы не вышло, и рабочий якобы попрощался с визави несколькими ударами ножа.

    Раненный в плечо и грудь мужчина не выжил. В половине третьего часа ночи его нашли мёртвым на улице. Полицейские установили личность погибшего — это 26-летний гражданин Узбекистана.

    Причины, заставившие схватиться за нож, судосборщик объясняет в качестве подозреваемого в убийстве. В понедельник его определят в изолятор временного содержания. По данным агентства, с процедурой допроса он знаком. В прошлом мужчины — статьи за кражу и наркотики.

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