Горячая вода остынет в 11 районах Петербурга: за пять дней ТЭК испытает трубы почти полсотни раз

Масштабные испытания проведёт ГУП «ТЭК СПб» с 30 мая по 3 июня. Их будет 48 за пять дней, и охватят они 11 районов Петербурга.
Как сообщает 30 мая пресс-служба предприятия, проверки запланированы в Приморском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском, Московском, Кировском, Колпинском, Пушкинском и Центральном районах города.
«В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов. Проверки помогают обнаружить слабые места тепловых сетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года. Наряду с современными средствами диагностики состояния трубопроводов — акустическими датчиками, роботизированной диагностикой, тепловизионной съемкой с беспилотников — гидравлика остается одним из самых надежных методов проверки тепловых сетей», — объясняют энергетики.
В общей сложности перед новым отопительным сезоном теплоэнергетики проведут 260 испытаний в зоне ответственности ТЭК.