    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, ю-з

    763мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd66.4eur69.44
    Уроки УкраиныОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Горячая вода остынет в 11 районах Петербурга: за пять дней ТЭК испытает трубы почти полсотни раз

    2162
    6 комментариев

    Масштабные испытания проведёт ГУП «ТЭК СПб» с 30 мая по 3 июня. Их будет 48 за пять дней, и охватят они 11 районов Петербурга.

    Как сообщает 30 мая пресс-служба предприятия, проверки запланированы в Приморском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском, Московском, Кировском, Колпинском, Пушкинском и Центральном районах города.

    «В ходе гидравлических испытаний специалисты увеличивают давление в трубопроводах до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В то же время для безопасности горожан температура воды в трубах снижается до 40 градусов. Проверки помогают обнаружить слабые места тепловых сетей и предупредить дефекты с ограничением тепла в холодное время года. Наряду с современными средствами диагностики состояния трубопроводов — акустическими датчиками, роботизированной диагностикой, тепловизионной съемкой с беспилотников — гидравлика остается одним из самых надежных методов проверки тепловых сетей», — объясняют энергетики.

    В общей сложности перед новым отопительным сезоном теплоэнергетики проведут 260 испытаний в зоне ответственности ТЭК.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (6)

    Alex000
    А зимой всё равно, как обычно, рывки с прорывами повсеместно.
    angel of death
    верните горячую воду!
    я-то помыться вчера успел, а вот остальные...

    я мзду не беру, мне за Державу обидно - копирайт Верещагин.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close