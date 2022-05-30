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    Мотоциклист сбил ребёнка на самокате на трассе Петербург — Приозерск

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    3 комментария

    Школьника спасают в больнице после аварии в Приозерском районе Ленинградской области. Он выехал на дорогу на механическом самокате и оказался на пути мотоциклиста. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 мая.

    ДТП с мобильным пешеходом случилось накануне на 132-м километре трассы Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. По предварительной информации, 25-летний житель Выборгского района Петербурга на своём Honda GL 1500 сбил 13-летнего мальчика на самокате, который ехал по дороге в попутном направлении.

    Скорая увезла ребёнка в больницу с различными травмами. Он в тяжёлом состоянии. Все обстоятельства аварии выясняет полиция.

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    Комментарии (3)

    274584429
    Скорее всего, другого варианта перемещения между ближайшими населенными пунктами, кроме как с выходом на трассу, в это районе нет. Отсутствие тротуаров и пешеходных дорог в деревнях, по которым проходят насквозь дороги, та ещё проблема!
    А13579
    Мальчику желаю выздороветь и поумнеть. Мотоциклисту, если он не летел быстрее, чем можно, сочувствую.
    Alex000
    Нашли друг друга.
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