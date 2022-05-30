Мотоциклист сбил ребёнка на самокате на трассе Петербург — Приозерск

Школьника спасают в больнице после аварии в Приозерском районе Ленинградской области. Он выехал на дорогу на механическом самокате и оказался на пути мотоциклиста. Об этом стало известно «Фонтанке» 30 мая.



ДТП с мобильным пешеходом случилось накануне на 132-м километре трассы Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск. По предварительной информации, 25-летний житель Выборгского района Петербурга на своём Honda GL 1500 сбил 13-летнего мальчика на самокате, который ехал по дороге в попутном направлении.

