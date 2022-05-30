Погода в Петербурге идёт на рекорд: 30 мая может стать самым тёплым днём. А потом она испортится

Новая неделя в Петербурге начинается с хорошей погоды. Наслаждайтесь, пока не пришли дожди.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 мая в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2–7 м/с. Воздух днём прогреется до 18–20 градусов.



«Сегодня Северная столица окажется под влиянием небольшого, вытянувшегося с юго-востока, гребня антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам активнее прогревать воздушные массы», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

