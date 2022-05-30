Погода в Петербурге идёт на рекорд: 30 мая может стать самым тёплым днём. А потом она испортится

Новая неделя в Петербурге начинается с хорошей погоды. Наслаждайтесь, пока не пришли дожди.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 мая в городе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2–7 м/с. Воздух днём прогреется до 18–20 градусов.
«Сегодня Северная столица окажется под влиянием небольшого, вытянувшегося с юго-востока, гребня антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам активнее прогревать воздушные массы», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.
По его словам, сегодняшний день (19–21 градус в Петербурге и 17–22 в Ленобласти) может стать самым тёплым с начала года. Пока лидирует 7 мая, когда было 19,2 градуса. Атмосферное давление сегодня будет меняться мало и составит 762 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник и в ночь на среду, по прогнозу СЗ УГМС, возможны кратковременные дожди. Температура завтра будет на пару градусов ниже, а в среду снова подрастёт.