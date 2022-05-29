Лавров заявил, что санкции против России вряд ли снимут после окончания спецоперации

Санкции Запада против России готовились давно и вряд ли будут сняты после окончания специальной военной операции на Украине. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он отметил, что та скорость, с которой санкции были введены, и их объем показывают, что они были сочинены не за одну ночь. «Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — сказал министр в интервью французскому телеканалу TF1, добавив, что они похожи «на истерику».
По словам Лаврова, Украина выступает «разменной монетой» в сдерживании развития России. «По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это (ситуация вокруг Украины) закончится, санкции все равно останутся», — добавил министр.