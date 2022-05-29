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    Лавров заявил, что санкции против России вряд ли снимут после окончания спецоперации

    984
    4 комментария

    Санкции Запада против России готовились давно и вряд ли будут сняты после окончания специальной военной операции на Украине. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Он отметил, что та скорость, с которой санкции были введены, и их объем показывают, что они были сочинены не за одну ночь. «Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — сказал министр в интервью французскому телеканалу TF1, добавив, что они похожи «на истерику».

    По словам Лаврова, Украина выступает «разменной монетой» в сдерживании развития России. «По крайней мере, США не публично, но в контактах со своими союзниками, говорят, что, когда все это (ситуация вокруг Украины) закончится, санкции все равно останутся», — добавил министр.

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    Комментарии (4)

    VKuser54628618
    Ой...
    VKuser279092
    Вообще-то, 8 минимум, 14 в среднем, и 16 от Мюнхенской речи было лет, чтобы подготовить ответ. Не вводили сразу, т.к. самим было выгодно доить бензоколонку и, напрасно, надеялись на вменяемость тутошних. Исправляют ошибки. Хватило исторического опыта умиротворения.
    Инкогнито2021
    Кокаинисту этому кто то верит еще?
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