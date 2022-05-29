Лавров заявил, что санкции против России вряд ли снимут после окончания спецоперации

Санкции Запада против России готовились давно и вряд ли будут сняты после окончания специальной военной операции на Украине. Таким мнением поделился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Он отметил, что та скорость, с которой санкции были введены, и их объем показывают, что они были сочинены не за одну ночь. «Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — сказал министр в интервью французскому телеканалу TF1, добавив, что они похожи «на истерику».

