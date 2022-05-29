«За всю жизнь ни разу не получал права». В Приморском районе попался пьяный водитель с солидным опытом нарушений

Ночью на 29 мая на улице Уточкина попался пьяный водитель «Форда», у которого не оказалось прав. Судя по всему, такие ситуации ему не в новинку, а удостоверения никогда и не было.
По данным «Дорожного инспектора», алкотестер показал 0,871 мг/л – это превышает допустимую норму примерно в шесть раз. 49-летний нарушитель получил три административных протокола (за пьяное вождение без документов и без страховки), но теперь ему грозит и уголовное дело, поскольку за подобный проступок мужчина уже имеет судимость.
Водитель уехал в отдел полиции, а машина – на спецстоянку.