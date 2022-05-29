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    «За всю жизнь ни разу не получал права». В Приморском районе попался пьяный водитель с солидным опытом нарушений

    1851
    2 комментария

    Ночью на 29 мая на улице Уточкина попался пьяный водитель «Форда», у которого не оказалось прав. Судя по всему, такие ситуации ему не в новинку, а удостоверения никогда и не было.

    По данным «Дорожного инспектора», алкотестер показал 0,871 мг/л – это превышает допустимую норму примерно в шесть раз. 49-летний нарушитель получил три административных протокола (за пьяное вождение без документов и без страховки), но теперь ему грозит и уголовное дело, поскольку за подобный проступок мужчина уже имеет судимость.

    Водитель уехал в отдел полиции, а машина – на спецстоянку.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Вот такие сейчас петербуржцы......Жители культурной столицы.....
    07A
    Еще один местный. Что с вами не так, петербуржцы?
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