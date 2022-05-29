Во Франции усыпят заблудившуюся в Сене больную косатку

Французские спасатели не смогли вывести из русла Сены заблудившуюся косатку, которая два месяца плавала между Гавром и Руаном. Ее решили усыпить — животное серьезно болеет, сообщает 29 мая префектура департамента Приморская Сена.
Накануне спасатели весь день пытались выманить косатку с помощью звуков, которые эти животные издают в дикой природе в качестве сигналов об опасности. Это не помогло — наоборот, косатка была дезориентирована, блуждала от берега к берегу, и операцию пришлось свернуть. Биологи и ветеринары пришли к выводу, что состояние здоровья косатки — критическое.
«На изображениях <...> заметны глубокие язвы и дерматит с некротическими поражениями. Согласно заключениям экспертов, животное страдает от мукормикоза», — говорится в заявлении.
Это заболевание, которое может поражать животных с ослабленным иммунитетом, достигло тяжелой стадии и может поразить внутренние органы косатки — в том числе сердце и мозг. Этим специалисты объясняют ее странное поведение. Они опасаются, что болезнь может передаться и другим морским млекопитающим с ослабленным иммунитетом. Для людей риск заражения невелик, к тому же, косатку нашли в зоне, закрытой для купания и рыбалки.
«В этих условиях рабочая группа экспертов единогласно пришла к выводу, что единственным возможным решением является эвтаназия животного, чтобы прекратить его страдания и провести глубокий анализ имеющейся у него патологии», — цитирует префектуру ТАСС.