    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    759мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd66.4eur69.44
    Уроки УкраиныРазвлечение на выходнойОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Во Франции усыпят заблудившуюся в Сене больную косатку

    2434
    5 комментариев

    Французские спасатели не смогли вывести из русла Сены заблудившуюся косатку, которая два месяца плавала между Гавром и Руаном. Ее решили усыпить — животное серьезно болеет, сообщает 29 мая префектура департамента Приморская Сена.

    Накануне спасатели весь день пытались выманить косатку с помощью звуков, которые эти животные издают в дикой природе в качестве сигналов об опасности. Это не помогло — наоборот, косатка была дезориентирована, блуждала от берега к берегу, и операцию пришлось свернуть. Биологи и ветеринары пришли к выводу, что состояние здоровья косатки — критическое.

    «На изображениях <...> заметны глубокие язвы и дерматит с некротическими поражениями. Согласно заключениям экспертов, животное страдает от мукормикоза», — говорится в заявлении.

    Это заболевание, которое может поражать животных с ослабленным иммунитетом, достигло тяжелой стадии и может поразить внутренние органы косатки — в том числе сердце и мозг. Этим специалисты объясняют ее странное поведение. Они опасаются, что болезнь может передаться и другим морским млекопитающим с ослабленным иммунитетом. Для людей риск заражения невелик, к тому же, косатку нашли в зоне, закрытой для купания и рыбалки.

    «В этих условиях рабочая группа экспертов единогласно пришла к выводу, что единственным возможным решением является эвтаназия животного, чтобы прекратить его страдания и провести глубокий анализ имеющейся у него патологии», — цитирует префектуру ТАСС.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    07A
    Мало им убитого жирафа, варвары!
    Alex000
    Кто такой Сеня, и почему в нём заблудилась косатка?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close