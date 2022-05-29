Во Франции усыпят заблудившуюся в Сене больную косатку

Французские спасатели не смогли вывести из русла Сены заблудившуюся косатку, которая два месяца плавала между Гавром и Руаном. Ее решили усыпить — животное серьезно болеет, сообщает 29 мая префектура департамента Приморская Сена.

Накануне спасатели весь день пытались выманить косатку с помощью звуков, которые эти животные издают в дикой природе в качестве сигналов об опасности. Это не помогло — наоборот, косатка была дезориентирована, блуждала от берега к берегу, и операцию пришлось свернуть. Биологи и ветеринары пришли к выводу, что состояние здоровья косатки — критическое.