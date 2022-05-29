    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, зап

    759мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd66.4eur69.44
    Уроки УкраиныРазвлечение на выходнойОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Ваенга бесплатно спела для жителей Кузьмолово

    3462
    11 комментариев

    Известная певица Елена Ваенга выступила во Всеволожском районе Ленобласти. Концерт был бесплатным — а обычно за подобные шоу исполнительнице платят от двух до четырех миллионов рублей.

    Видео с места событий публикует 29 мая 47news. Выступить певицу пригласила местная администрация — в честь дня поселения. Отмечается, что в поселке Кузьмоловский, где проходил концерт, у Ваенги есть свой дом.

    По данным 47news, Всеволожску концерт Ваенги на День Победы обошелся в 2,35 миллиона рублей, и еще 150 тысяч ушло на райдер: трансфер и питание для команды певицы из 18 человек.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (11)

    Денеб
    Бедные жители Кузьмолова!
    kоt-obormot
    Кто ее слушает?
    AndrewBarsik
    Новость преподана так, как будто о каком-то культурном событии речь идёт. Разве мало шансоньеток каждый вечер завывают блатняк по кабакам.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close