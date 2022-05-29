Ваенга бесплатно спела для жителей Кузьмолово

Известная певица Елена Ваенга выступила во Всеволожском районе Ленобласти. Концерт был бесплатным — а обычно за подобные шоу исполнительнице платят от двух до четырех миллионов рублей.



Видео с места событий публикует 29 мая 47news. Выступить певицу пригласила местная администрация — в честь дня поселения. Отмечается, что в поселке Кузьмоловский, где проходил концерт, у Ваенги есть свой дом.