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    Власти Норвегии переименовали Белоруссию. Из названия страны исчезла Россия

    7086
    8 комментариев

    Власти Норвегии переименовали Белоруссию в официальных документах. Об этом сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд 29 мая.

    Теперь в официальных документах Белоруссия будет обозначаться как Belarus.

    «С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке», — заявила политик в социальной сети.

    Старое название Hviterussland дословно означало «Белая Россия»: от норвежского hvite — «белый» и Russland — «Россия». Первой Белоруссию в официальных документах переименовала Швеция в 2019 году, а затем Дания в марте 2021 года.

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    Комментарии (8)

    ПАТИОТ
    это фонтанка так шутит
    DjCvetkov
    Когда делать нечего, начинают придумывать всякий бред и пиариться на этом.
    муматор
    даа, у нас тоже милицию в полицию переименовали.
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