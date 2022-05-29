Власти Норвегии переименовали Белоруссию. Из названия страны исчезла Россия

Власти Норвегии переименовали Белоруссию в официальных документах. Об этом сообщила министр иностранных дел королевства Анникен Хьюитфельд 29 мая.
Теперь в официальных документах Белоруссия будет обозначаться как Belarus.
«С сегодняшнего дня, Международного дня солидарности с Белоруссией, мы больше не используем название Hviterussland на норвежском языке», — заявила политик в социальной сети.
Старое название Hviterussland дословно означало «Белая Россия»: от норвежского hvite — «белый» и Russland — «Россия». Первой Белоруссию в официальных документах переименовала Швеция в 2019 году, а затем Дания в марте 2021 года.