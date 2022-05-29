Чехия взяла бронзу чемпионата мира по хоккею, забросив США восемь шайб

Чехия завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею, забросив США восемь шайб. Встреча проходила на стадионе «Нокиа Арена» в финском городе Тампере 29 мая и закончилась со счетом 8:4.
Шайбы забросили: Иржи Чернох (16), Иржи Смейкал (33), Давид Пастрняк (41, 44, 60), Роман Червенка (43), Давид Кампф (55, 59) — Карсон Кульман (10, 20), Адам Годетт (13), Томас Бордело (59).
За золото мирового первенства сыграют сборные Финляндии и Канады. Стартовое вбрасывание состоится сегодня в 20:20.
Ранее президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф подтвердил, что сборную России могут не допустить к участию в международных турнирах в сезоне-2023/24.