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    Чехия взяла бронзу чемпионата мира по хоккею, забросив США восемь шайб

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    3 комментария

    Чехия завоевала бронзу чемпионата мира по хоккею, забросив США восемь шайб. Встреча проходила на стадионе «Нокиа Арена» в финском городе Тампере 29 мая и закончилась со счетом 8:4.

    Шайбы забросили: Иржи Чернох (16), Иржи Смейкал (33), Давид Пастрняк (41, 44, 60), Роман Червенка (43), Давид Кампф (55, 59) — Карсон Кульман (10, 20), Адам Годетт (13), Томас Бордело (59).

    За золото мирового первенства сыграют сборные Финляндии и Канады. Стартовое вбрасывание состоится сегодня в 20:20.

    Ранее президент Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Люк Тардиф подтвердил, что сборную России могут не допустить к участию в международных турнирах в сезоне-2023/24.

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    Комментарии (3)

    274767939
    Зигунчик, твоя страна и становится теперь Берегом Слоновой Кости
    Z O V
    А Берег Слоновой Кости ещё не участвует? Ведь кому-то и играть нужно..
    MaxMara
    Радость то какая
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