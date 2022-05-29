«По лицу водителя текла кровь». На проспекте Просвещения встретились четыре легковушки

На перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева столкнулись четыре машины. По словам свидетелей ДТП, есть пострадавший.
«Столкнулись «Джип Гранд Чероки», «Мицубиси Аутлендер», «Мазда 626» и еще одна легковушка. Больше всех досталось 22-летней «Мазде» и водителю «Джипа», у которого по лицу текла кровь», — сообщил 29 мая «Мегаполису» очевидец.
По предварительным данным, медики скорой помощи перебинтовали пострадавшему голову, остальные участники ДТП отделались легкими ушибами. Отмечается, что авария ненадолго остановила на проспекте трамваи.
«Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.