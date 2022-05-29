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    «По лицу водителя текла кровь». На проспекте Просвещения встретились четыре легковушки

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    2 комментария

    На перекрестке проспекта Просвещения и улицы Руднева столкнулись четыре машины. По словам свидетелей ДТП, есть пострадавший.

    «Столкнулись «Джип Гранд Чероки», «Мицубиси Аутлендер», «Мазда 626» и еще одна легковушка. Больше всех досталось 22-летней «Мазде» и водителю «Джипа», у которого по лицу текла кровь», — сообщил 29 мая «Мегаполису» очевидец.

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    По предварительным данным, медики скорой помощи перебинтовали пострадавшему голову, остальные участники ДТП отделались легкими ушибами. Отмечается, что авария ненадолго остановила на проспекте трамваи.

    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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    Комментарии (2)

    266977413
    Со стрелками стало ездить гораздо лучше
    Coulthard
    Ужё и стрелки эти идиотские понавешали, а толку? На красный как гоняли, так и гоняют. А нормальные водители по полторы минуты на основной магистрали севера города каждые 500 метров стоят.
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