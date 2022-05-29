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    На Светлановском проспекте росгвардейцы выдворяли из трамвая пьяного пассажира, хамившего кондуктору

    3453
    15 комментариев

    На перекрестке Светлановского и Тихорецкого проспектов сотрудники Росгвардии задержали пассажира трамвая. Видео с места событий с «Фонтанкой» 29 мая поделился читатель.

    На кадрах видно, как двое мужчин в форме пытаются вывести на улицу бородатого мужчину в солнцезащитных очках. Он упирается, но серьезного сопротивления не оказывает и, в конце концов, оказывается в служебной машине.

    читатель «Фонтанки»

    В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» нашей редакции сообщили, что в третьем часу дня в трамвае повздорили пассажиры. В пресс-службе Росгвардии же отметили, что мужчина был пьян и хамил кондуктору, и тому пришлось нажать тревожную кнопку.

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    Комментарии (15)

    265840453
    Вот в сша тоже куча пьяных, бомжей и неадекватов, но там их никто не сажает, потому что при всей антисоциальности они не применяют насилия. А в россии люди настолько неадекватны, что никогда не знаешь чего ожидать от русского, эти люди в россии просто психи, им не место в мире, им место в гулаге.
    274488045
    Пьяных нужно по камерам распознавать в городе
    Slava_Rossii
    Почему автомобиль Росгвардии нарушает ПДД? Своего нарушения сотрудники не видят?
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