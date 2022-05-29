На Светлановском проспекте росгвардейцы выдворяли из трамвая пьяного пассажира, хамившего кондуктору

На перекрестке Светлановского и Тихорецкого проспектов сотрудники Росгвардии задержали пассажира трамвая. Видео с места событий с «Фонтанкой» 29 мая поделился читатель.
На кадрах видно, как двое мужчин в форме пытаются вывести на улицу бородатого мужчину в солнцезащитных очках. Он упирается, но серьезного сопротивления не оказывает и, в конце концов, оказывается в служебной машине.
читатель «Фонтанки»
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» нашей редакции сообщили, что в третьем часу дня в трамвае повздорили пассажиры. В пресс-службе Росгвардии же отметили, что мужчина был пьян и хамил кондуктору, и тому пришлось нажать тревожную кнопку.