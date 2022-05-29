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    КАМАЗ с буквой V раздавил легковушку под Белгородом: двое погибших

    10027
    24 комментария

    Грузовик КАМАЗ цвета хаки и с буквой V на борту столкнулся с французской легковушкой на трассе в Белгородской области. Погибли двое.

    ДТП произошло 29 мая, около 11:20 по местному времени, в Валуйском городском округе Белгородской области.

    «Водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем КАМАЗ, при повороте налево не предоставил преимущество двигавшемуся во встречном направлении легковому автомобилю «Рено»», — сообщили в УМВД по Белгородской области.

    42-летний водитель «Рено» и его 15-летняя пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка «Рено», 1982 года рождения, с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение.

    Еще одна авария, по данным Telegram-канала «Белгород № 1», произошла в самом Белгороде у торгового центра «Сити молл». Водитель иномарки не пропустил на перекрестке внедорожник военных в сопровождении полиции с мигалкой.

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    Комментарии (24)

    dragvs
    Ну это далеко не первые жертвы среди мирного населения, счет и так уже на тысячи.
    aon24
    "Таксист опасен спереди
    Зевака-чайник сзади.
    Военный же водитель
    Беда со всех сторон."
    Slava_Rossii
    Это говорит об уровне подготовки военных водителей.
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