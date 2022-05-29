Пьяная автомобилистка без прав сбила двух девочек в Нижегородской области, а после в них врезался подросток на мопеде

Как сообщает прокуратура региона, у дома № 41 по улице Октябрьской водитель выехала на встречную полосу, сбила двух девочек и скрылась с места аварии.

По данным NN.RU, на помощь пострадавшим бросилась 36-летняя женщина. В этот момент в них въехал 13-летний подросток на мопеде. По информации прокуратуры, он также якобы был в подпитии.



В результате аварии погибла 16-летняя девочка. Вторую пострадавшую и помогавшую ей женщину госпитализировали.

