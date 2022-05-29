Пьяная автомобилистка без прав сбила двух девочек в Нижегородской области, а после в них врезался подросток на мопеде

Нетрезвая и лишенная водительских прав автомобилистка решила покататься ночью в поселке Уста Нижегородской области. Поездка закончилась трагически.
Как сообщает прокуратура региона, у дома № 41 по улице Октябрьской водитель выехала на встречную полосу, сбила двух девочек и скрылась с места аварии.
По данным NN.RU, на помощь пострадавшим бросилась 36-летняя женщина. В этот момент в них въехал 13-летний подросток на мопеде. По информации прокуратуры, он также якобы был в подпитии.
В результате аварии погибла 16-летняя девочка. Вторую пострадавшую и помогавшую ей женщину госпитализировали.
Женщину-водителя задержали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряженное с местом оставления происшествия. Ведутся поиски несовершеннолетнего мотоциклиста.