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    Пьяная автомобилистка без прав сбила двух девочек в Нижегородской области, а после в них врезался подросток на мопеде

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    10 комментариев

    Нетрезвая и лишенная водительских прав автомобилистка решила покататься ночью в поселке Уста Нижегородской области. Поездка закончилась трагически.

    Как сообщает прокуратура региона, у дома № 41 по улице Октябрьской водитель выехала на встречную полосу, сбила двух девочек и скрылась с места аварии.

    По данным NN.RU, на помощь пострадавшим бросилась 36-летняя женщина. В этот момент в них въехал 13-летний подросток на мопеде. По информации прокуратуры, он также якобы был в подпитии.

    В результате аварии погибла 16-летняя девочка. Вторую пострадавшую и помогавшую ей женщину госпитализировали.

    Женщину-водителя задержали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряженное с местом оставления происшествия. Ведутся поиски несовершеннолетнего мотоциклиста.

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    Комментарии (10)

    Slava_Rossii
    А если бы все участники событий не нарушали закон, были бы живы, здоровы и не имели бы сейчас проблем.
    Karjala takaisin
    просто еще один день в скрепостане
    265927066
    Такое впечатление, что трезвым в России никто не ездит.........
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