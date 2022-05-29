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    На Волге нетрезвый капитан посадил теплоход на мель, восемь человек получили травмы

    891
    4 комментария

    Прогулочный теплоход сел на мель на Волге в Казани. Несколько пассажиров получили телесные повреждения. Капитану судна придется отвечать по уголовной статье, сообщает 29 мая Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

    Следствие установило, что теплоход «Метеор Восход-51», двигавшийся по маршруту Казань — Остров Свияжск, сел на мель около девяти утра на 1308-м км Волги. Толчок был настолько сильным, что восемь человек получили травмы. У капитана судна выявлены признаки алкогольного опьянения.

    Всего на борту было 30 пассажиров. К эвакуации людей были привлечены теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск».

    По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Опрашиваются свидетели и проводятся экспертизы.

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    Комментарии (4)

    07A
    Утопил как "Гетман Сагайдачный"!
    Денеб
    Теплоход назывался "Россия"?
    iayaaz
    капитан, полный вперед! да здравствует российский туризм - бессмысленный и беспощадный :))
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