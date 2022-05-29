На Волге нетрезвый капитан посадил теплоход на мель, восемь человек получили травмы

Прогулочный теплоход сел на мель на Волге в Казани. Несколько пассажиров получили телесные повреждения. Капитану судна придется отвечать по уголовной статье, сообщает 29 мая Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.



Следствие установило, что теплоход «Метеор Восход-51», двигавшийся по маршруту Казань — Остров Свияжск, сел на мель около девяти утра на 1308-м км Волги. Толчок был настолько сильным, что восемь человек получили травмы. У капитана судна выявлены признаки алкогольного опьянения.