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    Жителя Сахалина арестовали за осквернение Вечного огня

    755
    12 комментариев

    Жителя Сахалина арестовали за осквернение Вечного огня у памятника «Тыл — фронту» в поселке Ноглики. Найти его помог очевидец происшествия.

    Как сообщает 29 мая СК по Сахалинской области, подозреваемому 43 года. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории РФ объекта, увековечивающего память погибших в период Великой Отечественной войны).

    По предварительной информации, утром 27 мая мужчина пришел на территорию мемориального комплекса на Пограничной улице, снял куртку и бросил на Вечный огонь. В результате произошло возгорание, повредившее часть памятника. Свидетелем случившегося стал местный житель, который помог в поисках подозреваемого.

    По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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    Комментарии (12)

    07A
    Хорошо что все больше и больше очевидцев сообщают куда следует о происшествиях. Мы строим гражданское общество не хуже европейского!
    alexadmin
    А вдруг это было не осквернение, а жертвоприношение?
    274484967
    Посмотрел в Гугл картах (51°48'39.6"N 143°09'14.5"E, кому интересно) - типовой гранитно-чугунный агонь, чего там "повредиться" могло? Закоптилось? Ну так зубная щётка, сода/горчица, часов 5 общественно-полезного труда - и будет как новый, арестовывать то зачем? Какой умысел был то?
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