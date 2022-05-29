Жителя Сахалина арестовали за осквернение Вечного огня у памятника «Тыл — фронту» в поселке Ноглики. Найти его помог очевидец происшествия.
Как сообщает 29 мая СК по Сахалинской области, подозреваемому 43 года. Ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение расположенного на территории РФ объекта, увековечивающего память погибших в период Великой Отечественной войны).
По предварительной информации, утром 27 мая мужчина пришел на территорию мемориального комплекса на Пограничной улице, снял куртку и бросил на Вечный огонь. В результате произошло возгорание, повредившее часть памятника. Свидетелем случившегося стал местный житель, который помог в поисках подозреваемого.
По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.