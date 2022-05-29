«Готовьте ведра!» В Ленобласти намечается богатый урожай черники… и комаров

Ленобласть ждет обильный урожай черники, а еще кое-чего менее приятного. Об этом 29 мая рассказал петербургский зоолог Павел Глазков.
«Проверил во Всеволожском районе черничник. Очень много завязей ягод! Похоже, в этом году намечается богатый урожай этой одной из самых популярных ягод нашего региона! Так что готовьте ведра!» — написал он 29 мая в своей группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».
По словам Глазкова, в регионе можно теперь проводить не только фестиваль корюшки, но и фестиваль черники. Неприятная новость в том, что, несмотря на прохладную весну, в лесу уже появилось немало комаров — значит с потеплением их станет еще больше.
Напомним, долгожданное тепло придет в Петербург уже в понедельник.