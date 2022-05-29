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    «Готовьте ведра!» В Ленобласти намечается богатый урожай черники… и комаров

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    2 комментария

    Ленобласть ждет обильный урожай черники, а еще кое-чего менее приятного. Об этом 29 мая рассказал петербургский зоолог Павел Глазков.

    «Проверил во Всеволожском районе черничник. Очень много завязей ягод! Похоже, в этом году намечается богатый урожай этой одной из самых популярных ягод нашего региона! Так что готовьте ведра!» — написал он 29 мая в своей группе «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

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    По словам Глазкова, в регионе можно теперь проводить не только фестиваль корюшки, но и фестиваль черники. Неприятная новость в том, что, несмотря на прохладную весну, в лесу уже появилось немало комаров — значит с потеплением их станет еще больше.

    Напомним, долгожданное тепло придет в Петербург уже в понедельник.

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    Комментарии (2)

    iayaaz
    а разве комаров в вёдра собирают? какой адский и неблагодарный труд...
    Денеб
    «Готовьте жала, комары!» В Ленобласти намечается богатый урожай сборщиков черники…
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