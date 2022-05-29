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    Двое маленьких детей и трое взрослых погибли в столкновении «Шкоды» с «Ладой» в Вологодской области

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    Пять человек, в том числе двое маленьких детей, погибли в результате ДТП в Череповецком районе Вологодской области 29 мая. Подробности сообщает региональное ГУ МВД.

    Авария произошла около 11:25 на 129-м км автодороги Вологда — Новая Ладога. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шкода Рапид», мужчина 1988 года рождения, во время обгона столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой был мужчина 1957 года рождения. Оба водителя погибли. Также смертельные травмы получили трое пассажиров «Лады»: женщина 1988 года рождения, мальчики 2018 и 2016 года рождения. Выжила девочка 2006 года рождения, которую госпитализировали.

    На месте происшествия работают наряды ГИБДД, полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.

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