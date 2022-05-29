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    «Какие они жалкие, эти европейцы». Что за иностранцы восхищаются Россией в СМИ?

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    8 комментариев

    Федеральные издания постоянно рассказывают своим читателям о том, как на самом деле поддерживают Россию иностранцы. Жанр не новый, но от этого не менее занятный.

    Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
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    «Заверните две»: болгары обрадовались возвращению «Москвича», заверили читателей РИА «Новости» вскоре после объявления о перезапуске советского бренда. Радостных болгар агентство обнаружило в комментариях под статьей издания «Факти». Источники РИА указывает прямо и без обиняков. Вот отличный пример: «поделился воспоминаниями Бай Гъдю».

    Судя по репликам под исходным материалом, на их основе с таким же успехом можно было бы сделать новость об ужаснувшихся возвращению «Москвича» болгарах с заголовком «Я не мазохист».

    Но вообще братский народ всегда был излюбленным источником политически подходящих комментариев для российских изданий. То же РИА, та же «Факти», но год назад: ««Украину размажут»: болгары высказались о войне за Крым». Высказались, если вчитаться в заметку, ровно четыре болгарина, текст понятный: «Несколько десятилетий натовцы пытаются завладеть природными богатствами России, как в свое время пытался один небезызвестный француз, а затем один небезызвестный немец».

    Давно любят болгарскую газету и другие российские издания, например «Военное обозрение». Комментарии под статьями для дайджеста подбирали полаконичнее: «Русские бьют сильно, болит потом долго»; «Даже в компьютерной игре воевать с Россией — плохая идея. Смотрите «Машу и медведя» и не дергайтесь». Правда, каким-то образом в подборку прокралось «Украина — крепкий орешек!», что не помешало назвать заметку: «В Болгарии высмеяли планы Киева отвоевать Крым».

    В сентябре 2021 года «Российская газета» сообщила, что «Болгары отвели Украине шесть часов до поражения в войне с Россией». Речь не о монстрах геополитики и не о тайном мировом правительстве — судьбу Украины в данном случае решали пользователи «Антитрон» и «Честен». Из последних майских поступлений — «Болгары назвали Зеленского монстром» агентства Eurasia Daily. Болгары — это еще 6 комментаторов

    Речь не только о Балканах. По этому же принципу британцы у РИА взбесились от призыва Владимира Зеленского помочь восстановить Украину, а американцы восхитились ультиматумом Владимира Путина Европе. В качестве экспертов в материалах выступили некто newmoneyreview и StayCalm1. Комментарий Tank Mulling выделен жирным шрифтом как особо важный: «Какие они жалкие, эти европейцы. Слабаки».

    А если совсем свежее — французы, которые «раскритиковали», а то и «высмеяли» (в зависимости от конкретного издания) просьбы Шольца и Макрона к президенту России по поводу Украины. Не стоит пояснять, что французы — это комментаторы под статьей Le Figaro.

    «Более 50% американцев выступили против антироссийских санкций», — рассказали 24 мая «Известия» со ссылкой аж на Associated Press. В оригинальном материале при этом говорится, что 45% взрослых американцев считают, что это должно быть главным приоритетом страны. 51% опрошенных, о которых, вероятно, пишут «Известия», говорят, что санкции не должны наносить ущерб экономике США.

    Мастерски подобранные заголовки «Известия» демонстрируют и в других материалах, например в новости «Американский сенатор заявил о нежелании солдат США воевать с Россией». Журналисты цитируют колонку сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола. Ее центральная идея такая же, как и в материале AP: власти США не должны помогать Украине в ущерб собственной экономике.

    В конце прошлой недели внимание соцсетей привлек сюжет Первого канала о приехавших в Херсонскую область иностранных журналистах. Свое имя называют четыре человека, трое из которых, по открытым данным, живут в России: Томас Рёпер, Джон Марк Дуган и Афанасий Авгеринос.

    В кадре Рёпер критикует западные медиа и политику Киева, устроившего в Донбассе «голодную блокаду». Кажется, политика России ему и правда близка: в соцсетях он позирует в футболке «Крым наш», а на свои фото накладывает российский флаг. Издание Anti-Spiegel при ближайшем рассмотрении оказывается скорее личным блогом Рёпера, а среди прочих его работ можно найти книгу о том, как пандемию коронавируса «готовили» с 2016 года. В аннотации говорится, что сейчас эти организаторы зарабатывают сотни миллиардов долларов на вакцинах и тестах на ковид.

    Американец Джон Марк Дуган — это бывший офицер полиции США. В 2016 году он получил политическое убежище в России. Из Штатов Дуган бежал после того, как ФБР обвинила его в публикации данных о 12 тысячах агентов. В российских СМИ он фигурирует как блогер и политический обозреватель.

    Место работы Авгериноса Первый канал не называет, но в других изданиях его представляют как журналиста греческого бесплатного телеканала Open TV. Проанализировать, почему в ДНР не приехали корреспонденты более именитых изданий, попытались на НТВ: «Журналистов CNN и нескольких немецких и английских СМИ руководство редакций в ДНР просто не отпустило».

    Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

    Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

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    Комментарии (8)

    252674901
    На пропагандонов в России уходят сотни миллиардов рублей!!
    07A
    Толстовато у пани Ампелонской получилось, подборки комментариев можно делать на любые темы и с какими хочешь выводами. А РИА в суд не подаст?
    Ref
    В любом случае тема Украины теряет популярность на Западе. Их теперь больше волнуют свои проблемы. Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена остается ниже критического минимума, пока более 80% зарегистрированных избирателей считают, что Штаты идут по неправильному пути, согласно результатам опроса Университета Монмут от 12 мая.
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