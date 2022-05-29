    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 13

    5 м/с, зап

    756мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd66.4eur69.44
    Уроки УкраиныРазвлечение на выходнойОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Предложил наркотики и изнасиловал. Петербурженка обратилась в больницу с травмами и обвинила нового знакомого

    5515
    8 комментариев

    Петербурженка заявила, что после вечерних посиделок в центре Петербурга ее изнасиловал новый знакомый. Перед этим он якобы предлагал наркотики.

    Сегодня, 29 мая, пострадавшей исполнилось 22 года. Как стало известно «Фонтанке», три дня назад она пила с 18-летней подругой спиртное на Конюшенной площади, и к веселью присоединились двое мужчин. Они будто бы и предложили девушкам наркотик, а после было решено продолжить праздник в квартире младшей из подруг на улице Рентгена. После вечеринки старшая заявила об изнасиловании: рассказала, что один из гостей, предположительно, воспользовался ее беспомощностью.

    Днем на той же улице задержали одного из участников, а заподозренный в насилии сам пришел в отдел для дачи объяснений. Обоим по 26 лет, оба официально не работают. Пострадавшей пришлось обратиться в больницу, а мужчине назначено обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении дела.

    У одного из мужчин проблем с законом раньше не было, второй четыре года назад получил условный срок по наркотической статье.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (8)

    Денеб
    Всё чинно....благородно....по-петербуржски........культурная столица - чай не Москва какая-нибудь......
    172185222
    напоминает одну из недавних песен господина Шнурова
    Kilrathi
    Другими словами парочка решила расплатиться собой за дозу, а потом ещё с этого и бабла поиметь. Дилеры и наркоманки нашли друг друга.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close