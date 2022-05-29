Предложил наркотики и изнасиловал. Петербурженка обратилась в больницу с травмами и обвинила нового знакомого

Петербурженка заявила, что после вечерних посиделок в центре Петербурга ее изнасиловал новый знакомый. Перед этим он якобы предлагал наркотики.



Сегодня, 29 мая, пострадавшей исполнилось 22 года. Как стало известно «Фонтанке», три дня назад она пила с 18-летней подругой спиртное на Конюшенной площади, и к веселью присоединились двое мужчин. Они будто бы и предложили девушкам наркотик, а после было решено продолжить праздник в квартире младшей из подруг на улице Рентгена. После вечеринки старшая заявила об изнасиловании: рассказала, что один из гостей, предположительно, воспользовался ее беспомощностью.