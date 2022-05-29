В Петербурге девушка шесть лет подвергалась сексуальному насилию. Под подозрением — ее отчим

Живущего в Петербурге мигранта заподозрили в систематическом сексуальном насилии над падчерицей, все началось, когда ей было 11. Тревогу забил преподаватель местного колледжа.
Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, накануне рано утром в больницу поступила 17-летняя уроженка Киргизии. У нее зафиксировали сотрясение мозга, ушибы головы и живота. По предварительным данным, девушку избила мать с сожителем, причем гораздо раньше госпитализации, еще вечером 26 мая.
В полицию обратился преподаватель строительного колледжа — рассказал, что девушка пережила сексуальное насилие. В этом подозревают 49-летнего отчима пострадавшей, причем речь идет не об одном случае — якобы такое сходило ему с рук в течение шести лет. Мужчина работает поваром в больнице, приехал в Петербург из Киргизии, чтобы зарабатывать.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.