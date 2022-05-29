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    Механик погиб, попав под винты плавучего крана в Приморске

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    Тело механика плавучего крана в Выборгском районе Ленобласти найдено на берегу Финского залива. Мужчина пропал без вести в апреле.

    Труп с рваными ранами и разбитой головой обнаружили накануне вечером в камышах у парусной школы в Приморске, пишет 29 мая 47news. Его искали с 25 апреля, когда он исчез во время вахты на кране рыболовецкой компании.

    По предварительным данным судмедэкспертизы, мужчина получил смертельные травмы от винта судна.

    Обстоятельства гибели выясняет районный отдел СК Ленобласти.

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