Механик погиб, попав под винты плавучего крана в Приморске

Тело механика плавучего крана в Выборгском районе Ленобласти найдено на берегу Финского залива. Мужчина пропал без вести в апреле.
Труп с рваными ранами и разбитой головой обнаружили накануне вечером в камышах у парусной школы в Приморске, пишет 29 мая 47news. Его искали с 25 апреля, когда он исчез во время вахты на кране рыболовецкой компании.
По предварительным данным судмедэкспертизы, мужчина получил смертельные травмы от винта судна.
Обстоятельства гибели выясняет районный отдел СК Ленобласти.