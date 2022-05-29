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    COVID-19

    В России рекордно упала заболеваемость коронавирусом

    3952
    10 комментариев

    В России за сутки выявили 4 188 новых случаев COVID-19. Это рекордно низкий показатель. Меньше было лишь в апреле 2020 года — в самом начале пандемии.

    По числу новых случаев коронавируса Петербург уступил Москве — 257 и 286 за сутки соответственно.

    Как сообщили в федеральном оперштабе, по состоянию на 29 мая 2022 года, в России за сутки госпитализирован 1 001 человек, на 52,5% меньше по сравнению с 28 мая, выписано в связи с выздоровлением 4 411 человек, на 24,5% меньше по сравнению с 28 мая, подтверждено 85 летальных исходов, из которых в Петербурге 11.

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    Комментарии (10)

    zlopopik
    21 век. Сильно ли продвинулась медицина по сравнению с 80-ми годами прошлого века?
    Suricat
    Ни чего, скоро оспа. Наклейки на пузырьки с "вакциной" от ковида уже переклеивают небось)
    E .SladkiBubalehhh
    Даа года полного шизофренического абсурда , надеюсь 🙏 этого не повторится ….
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