В России рекордно упала заболеваемость коронавирусом

В России за сутки выявили 4 188 новых случаев COVID-19. Это рекордно низкий показатель. Меньше было лишь в апреле 2020 года — в самом начале пандемии.
По числу новых случаев коронавируса Петербург уступил Москве — 257 и 286 за сутки соответственно.
Как сообщили в федеральном оперштабе, по состоянию на 29 мая 2022 года, в России за сутки госпитализирован 1 001 человек, на 52,5% меньше по сравнению с 28 мая, выписано в связи с выздоровлением 4 411 человек, на 24,5% меньше по сравнению с 28 мая, подтверждено 85 летальных исходов, из которых в Петербурге 11.