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    Массовая драка на юге Петербурга отправила одного в больницу, а пятерых — в полицию

    8109
    11 комментариев

    Во время народных гуляний в честь дня города в Московском районе Петербурга развернулась массовая драка. Один человек уехал в больницу, а пятеро — в отдел полиции.

    Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, потасовка произошла прошлым вечером, около девяти часов, на пересечении улиц Кубинской и Благодатной. По горячим следам там задержали пятерых: таксиста, повара одного из вузов города, электромонтажника и двоих безработных. Всем им по 30 лет, кроме одного, — ему 31 год.

    Нашелся и предполагаемый пострадавший: 23-летний мужчина, который попал в больницу с сотрясением головного мозга. Он утверждает, что неизвестные избили его у станции метро «Парк Победы».

    Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, задержанные получили протоколы о мелком хулиганстве. Прошлое у них чистое — только у электромонтажника больше десяти лет назад был мелкий штраф по наркотической статье.

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    Комментарии (11)

    Денеб
    По этой причине я всегда держусь в стороне от "народных гуляний"....
    274850697
    А меня на Варшавской избили в августе прошлого, в 29 отделе даже дело возбуждать не стали - сказали это административка, а прокурор района подтвердил
    KJB
    "Всем им по 30, кроме одного - ему 31" 🤪 Это очень существенная информация и подача интересная.
    Ну что, и дальше будем массовые гуляния проводить по ночам?
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