Массовая драка на юге Петербурга отправила одного в больницу, а пятерых — в полицию

Во время народных гуляний в честь дня города в Московском районе Петербурга развернулась массовая драка. Один человек уехал в больницу, а пятеро — в отдел полиции.
Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, потасовка произошла прошлым вечером, около девяти часов, на пересечении улиц Кубинской и Благодатной. По горячим следам там задержали пятерых: таксиста, повара одного из вузов города, электромонтажника и двоих безработных. Всем им по 30 лет, кроме одного, — ему 31 год.
Нашелся и предполагаемый пострадавший: 23-летний мужчина, который попал в больницу с сотрясением головного мозга. Он утверждает, что неизвестные избили его у станции метро «Парк Победы».
Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, задержанные получили протоколы о мелком хулиганстве. Прошлое у них чистое — только у электромонтажника больше десяти лет назад был мелкий штраф по наркотической статье.