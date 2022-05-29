Массовая драка на юге Петербурга отправила одного в больницу, а пятерых — в полицию

Во время народных гуляний в честь дня города в Московском районе Петербурга развернулась массовая драка. Один человек уехал в больницу, а пятеро — в отдел полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 29 мая, потасовка произошла прошлым вечером, около девяти часов, на пересечении улиц Кубинской и Благодатной. По горячим следам там задержали пятерых: таксиста, повара одного из вузов города, электромонтажника и двоих безработных. Всем им по 30 лет, кроме одного, — ему 31 год.