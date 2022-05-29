Билл Гейтс считает, что вероятность новой пандемии в ближайшие 20 лет составляет 50 процентов

Новая пандемия может случиться в ближайшие 20 лет с вероятностью около 50 процентов, подсчитал основатель компании Microsoft Билл Гейтс.
«[Она] может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса, а может быть, и что-то другое», — рассказал бизнесмен в интервью газете El Diario.
По его мнению, пандемию может вызвать созданный человеком, который разработает его намеренно и распространит его в разных местах.
«Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы», — сказал Гейтс.
Для борьбы с будущими возможными пандемиями бизнесмен предлагает создать глобальную группу реагирования и мобилизации. При этом не считает, что текущая вспышка оспы обезьян перерастет в глобальную эпидемию.
«Мы должны проанализировать, почему в Европе, где это не было частым вирусом, у нас вдруг сотни случаев, — уточнил Гейтс. — Похоже, это из-за каких-то изменений в том, как сейчас передается вирус. Но чудесно, что мы бдительны. Если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях», — резюмировал предприниматель.