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    Билл Гейтс считает, что вероятность новой пандемии в ближайшие 20 лет составляет 50 процентов

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    10 комментариев

    Новая пандемия может случиться в ближайшие 20 лет с вероятностью около 50 процентов, подсчитал основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

    «[Она] может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса, а может быть, и что-то другое», — рассказал бизнесмен в интервью газете El Diario.

    По его мнению, пандемию может вызвать созданный человеком, который разработает его намеренно и распространит его в разных местах.

    «Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы», — сказал Гейтс.

    Для борьбы с будущими возможными пандемиями бизнесмен предлагает создать глобальную группу реагирования и мобилизации. При этом не считает, что текущая вспышка оспы обезьян перерастет в глобальную эпидемию.

    «Мы должны проанализировать, почему в Европе, где это не было частым вирусом, у нас вдруг сотни случаев, — уточнил Гейтс. — Похоже, это из-за каких-то изменений в том, как сейчас передается вирус. Но чудесно, что мы бдительны. Если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях», — резюмировал предприниматель.

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    Комментарии (10)

    Piter Russo
    Биолаборатории американцев прикройте для начала, и вероятность уменьшится.
    266326413
    Завтра все будут носить желтые шляпы!
    И одновременно начинаешь их шить🤣
    Maria_30
    Железая логика: или будет, или нет! Я тоже так могу)))
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