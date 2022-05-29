Прыжок с кровати — и ты на кухне. Где дешевле жить в Турции — на съемной квартире или в отеле

Профессиональные путешественники уверяют: релокация айтишников из России к теплым турецким берегам обрушила рынок местных отельных услуг, укрепив рынок съемных апартаментов. А следовательно в отеле можно поселиться чуть ли не за бесценок.



Фото: Александр Щербак/ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» проверила, действительно ли можно провести отпуск у моря в шикарном жилье да еще и сэкономить.

С чего все началось

Механику процесса на пальцах объяснил блогер из Петербурга Глеб Степанский, он перебрался в страну пяти морей месяц назад и успел, по его словам, прочувствовать все прелести рухнувшего отельного бизнеса на себе.



Если в двух словах, то за последние три месяца айтишников стало в Турции больше от 5 до 10 раз. Работу в области информационных технологий оплачивают не скупясь — снять жилье за 1000 долларов на месяц айтишникам не проблема, а рынок аренды просто стремится не отставать и поднимает за ними планку. В отличие от туристического бизнеса, которому пришлось задрать расценки на туры процентов на 30, самолеты теперь летают не напрямую, а через воздушное пространство Казахстана, так что растут расходы на перелет. Параллельно упал спрос, что вполне закономерно. Желая заработать за лето хоть какую-то копейку, отельеры вынуждены сдавать номера чуть ли не ниже себестоимости.



— Именно поэтому я могу себе позволить сейчас жить в центре Сиде в 15 минутах от моря и питаться в формате all inclusive за 4500 р. в неделю. Укрепившийся рубль и падающая в бездну лира лишь этому способствуют, — говорит Глеб.



Что почем

Для анализа мы собрали стоимость минимальной аренды апартаментов и отелей в различных городах Турции на весь июль. Смотрите, что у нас получилось.

Анталья

Квартира: Недорогое жилье в Анталье можно снять по цене от 605 долларов, или за 37 тысяч по курсу доллара 62,05 на 27 мая. Квартира расположена в трех километрах от дельфинария и буквально на берегу моря — с балкона можно любоваться прибоем. На этом все прелести жилища, пожалуй, заканчиваются. Поскольку иначе, чем каморкой, ее не назовешь: двуспальная кровать левым боком, изголовьем и изножьем упирается в стены, причем две из них с окнами. Свободным остается лишь правый край кровати: отсюда можно рукой дотянуться до холодильника, ибо поставить его больше некуда, и в один прыжок скакнуть до кухни, где ютится полочка с посудой и мойка. Справа от входа в кухоньку стоит лакированный шкаф, какие были в квартирах бабушек в СССР.



Отель: Стоимость на номера в отеле стартует от 20 тысяч рублей. Такой номер нашелся в гостевом доме в километре от пляжа. Здесь умещаются две кровати — односпальная и двуспальная, одна тумбочка и вешалка для одежды, туалет и душ. Из достоинств — есть кондиционер и вайфай. А вот питаться, скорее всего, придется если не в кафе, то на местной кухоньке, она возле стойки регистратора.

Белек

Квартира. Найти отдельное жилье в Белеке можно от 1028 долларов в месяц, или за 63 тысячи рублей. Но следует иметь в виду, что это — кондоминиум с двумя комнатами, рассчитанный на пятерых гостей, общей кухней и ванной с туалетом. Так что если нагрянуть компанией впятером, то по итогу выйдет вполне бюджетно. В кухне есть холодильник, духовка, посудомойка и стиральная машина. Из минусов — вайфай платный.



Отель. В Белеке можно найти комнату в отеле от 45 тысяч рублей. За эту цену вам полагается завтраки, бесплатная парковка, открытый бассейн, бар и частный пляж. В номере есть шкаф, постельное белье и балкон с видом на бассейн, кондиционер, сейф и телевизор.

Аланья

Квартира. Найти квартиру в Аланье можно от 486 долларов, или от 30 тысяч в месяц. В квартире есть спальня и гостиная с кухней открытой планировки, шкаф для одежды, ванная, балкон с видом на море. Из благ — кондиционер и вайфай. В пешей доступности — 450 метров — пляж.



Отель. Найти комнату в отеле можно от 25 тысяч рублей. За эту сумму вам предоставят номер с двуспальной кроватью и видом на сад и ванной комнатой. Из благоустройства — бесплатный вайфай, кондиционер, завтраки, бесплатная парковка и частный пляж.

Кемер

Квартира. Найти квартиру в Кемере можно от 432 долларов за месяц, или от 26 тысяч рублей. За эти деньги вам предоставят уютную квартиру с видом на горы со спальней, гостиной, кухней и ванной. В спальне — двойная кровать, в гостиной — платяной шкаф, диван, круглый столик и два стула. На кухне — стиральная и посудомоечная машины, духовка. Из бонусов — есть масляный радиатор.



Отель. Номер в отеле можно найти от 27 тысяч рублей. К вашим услугам — две односпальные кровати, одна тумба, маленький столик и два стула. Еще есть балкон, кондиционер и телевизор. Из удобств — бесплатный вайфай, парковка, частный пляж и завтраки в формате «шведский стол».

Сиде

Квартира. Стоимость на квартиры в Сиде стартует от 567 долларов, или 35 тысяч рублей за месяц. Как указал владелец, это один из немногих вариантов с бассейном. В комнате — двуспальная кровать, кондиционер. В ванной комнате — совмещенные душ и туалет. Этот владелец и вправду подумал о гостях — в стоимость жилья включен вайфай и парковка. И до моря всего 7 минут.



Отель. Найти комнату в отеле можно от 34 тысяч рублей. За эти деньги вам предложат просторную комнату с двуспальной и односпальной кроватями и диванчиком, есть еще журнальный столик. Из удобств — душ и туалет, прямо в номере небольшой кухонный уголок. Бесплатно предоставляется вайфай, бассейн и парковка у дома. До пляжа всего 8 минут.

Стамбул

Квартира. Найти квартиру в Стамбуле можно за 575 долларов в месяц, или за 35 тысяч рублей. В ваше распоряжение предоставят квартиру со спальней, гостиной, кухней, душевой и туалетом. В зале — диван, два кресла, журнальный столик и комод, на кухне — мини-холодильник, микроволновка, стиральная машина. В спальне — двуспальная кровать и платяной шкаф. Есть обогреватель и вентилятор. Вайфай тоже есть. И да — владелец разрешает держать животных.



Отель. Номер в отеле можно найти от 45 тысяч рублей, и даже в самом центре города. В номере — 2 односпальные кровати, ванная комната и кондиционер, холодильник и шкаф.



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