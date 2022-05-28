Грузовик «атаковал» переезд в Большой Ижоре и остался без подвески

Эвакуатор потребовался грузовику, угодившему в ДТП на железнодорожном переезде через улицу Сосновую в посёлке Большая Ижора в Ломоносовском районе Ленобласти. Его поймал ограничительный механизм.
Как пишет 47news, гружёный грунтом самосвал врезался в устройство заграждения переезда, поднимающиеся металлические плиты, вечером 28 мая. Поезда на путях в этот момент не было, но его движение, очевидно, ожидалось.
Судя по фото, у грузовика сорвало переднюю подвеску, пострадало оборудование переезда. Чинить его после ДТП за последнее время приходится не впервые, рассказывает читатель и указывает, что под удар рискует попасть не только барьер:
«Переезд находится в конце крутого спуска, тяжело груженные машины не успевают затормозить, есть опасность, что могут снести будку с регулировщиками переезда».
Повреждённый самосвал с переезда убирает грузовой эвакуатор. В пресс-службе ОЖД сообщили, что информацией о происшествии на момент публикации не располагают, данных о пострадавших также пока не поступало.