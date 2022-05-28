Грузовик «атаковал» переезд в Большой Ижоре и остался без подвески

Эвакуатор потребовался грузовику, угодившему в ДТП на железнодорожном переезде через улицу Сосновую в посёлке Большая Ижора в Ломоносовском районе Ленобласти. Его поймал ограничительный механизм.



Как пишет 47news, гружёный грунтом самосвал врезался в устройство заграждения переезда, поднимающиеся металлические плиты, вечером 28 мая. Поезда на путях в этот момент не было, но его движение, очевидно, ожидалось.