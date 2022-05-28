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    Грузовик «атаковал» переезд в Большой Ижоре и остался без подвески

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    1 комментарий

    Эвакуатор потребовался грузовику, угодившему в ДТП на железнодорожном переезде через улицу Сосновую в посёлке Большая Ижора в Ломоносовском районе Ленобласти. Его поймал ограничительный механизм.

    Как пишет 47news, гружёный грунтом самосвал врезался в устройство заграждения переезда, поднимающиеся металлические плиты, вечером 28 мая. Поезда на путях в этот момент не было, но его движение, очевидно, ожидалось.

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    Судя по фото, у грузовика сорвало переднюю подвеску, пострадало оборудование переезда. Чинить его после ДТП за последнее время приходится не впервые, рассказывает читатель и указывает, что под удар рискует попасть не только барьер:

    «Переезд находится в конце крутого спуска, тяжело груженные машины не успевают затормозить, есть опасность, что могут снести будку с регулировщиками переезда».

    Повреждённый самосвал с переезда убирает грузовой эвакуатор. В пресс-службе ОЖД сообщили, что информацией о происшествии на момент публикации не располагают, данных о пострадавших также пока не поступало.

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    Комментарии (1)

    udrionik
    Хорошо что барьер выдержал. Похоже, автомобили нужно оборудовать системой принудительно глушения двигателей, у нас водители никак не могут научиться быть внимательными перед переездами.
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