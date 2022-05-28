Гроссмейстер Карпов одновременно сыграл с 15 студентами в СПбГУ

Легендарный шахматист Анатолий Карпов принял участие в университетском турнире своего имени. 28 мая гроссмейстер одновременно сыграл с 15 студентами в Санкт-Петербургском государственном университете.
Игра прошла в галерее здания Двенадцати коллегий — значимом историческом месте для российского образования и науки. Результаты поединков в пресс-службе вуза не уточнили.
Отметим, что Анатолий Карпов закончил экономический факультет ЛГУ, так тогда назывался СПбГУ. Дипломная работа Карпова посвящена проблемам рационального использования свободного времени при социализме.