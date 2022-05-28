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    Из-за пожара в Павловске эвакуировали два десятка жильцов и изменили маршруты автобусов

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    Пожарные тушили подвал жилого дома в Пушкинском районе Петербурга 28 мая. Более двадцати жильцов наблюдали за их работой с улицы.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре в трёхэтажке на Лебединой улице, 14/3, поступил за пять минут до семи часов вечера. На место выехали три расчёта, очаг возгорания обнаружили в подвале.

    Огонь вспыхнул в расположенной там кладовой, обгорели 15 квадратных метров обстановки. В 19:45 пожар ликвидировали.

    «Из здания эвакуировали 22 человека. Сведения о пострадавших не поступали», — рассказали в ведомстве.

    Пассажирские автобусы восьми маршрутов временно пустили в объезд. «Изменены трассы автобусных маршрутов № 338, 370, 372, 375А, 379, 379А, 383, 493. Движение осуществляется по Конюшенной ул., Гуммолосаровской ул., ул. Мичурина с выходом на свои трассы», — говорится в сообщении СПб ГКУ «Организатор перевозок».

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