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    Сварщик отметил профессиональный праздник, сел в каршеринг и показал сотруднику ДПС невиданное на Васильевском

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    4 комментария

    видео с сайта vk.com, сообщество Дорожный инспектор

    Житель Петербурга так отметил День сварщика, что удивил даже видавших всякое сотрудников дорожной полиции на Васильевском острове 28 мая. Алкотестер показал, что за руль мужчина сел, будучи в 8 раз пьянее положенного.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», Kia в цветографии сервиса аренды сотрудники ДПС остановили на Новосмоленсокй набережной, 1, примерно через полтора часа после полуночи — на излёте 27 мая, на который в этом году пришёлся День сварщика. За рулём сидел один из тех, кто его активно отмечал. Рядом нашлась початая бутылка, которую, похоже, прихватили «на посошок».

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    «Заводской самогон», — пояснил водитель, который, судя по видео, едва мог управлять собой. Ему предсказуемо предложили подышать в трубочку. Результаты удивили.

    «Это очень много. Такое я в первый раз вижу», — оценил сотрудник ДПС. Рекордсменом, как пишут в группе, оказался 29-летний сварщик Балтийского завода.

    Алкотестер показал содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе 1,299 мг/л при допустимых значениях в 0,16 мг/л. Протокол на мужчину составили по статье 12.8 КоАП — «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

    «Пассажир-приятель рассказал, что пытался Лёху отговорить от поездки на каршеринге, предлагая альтернативную поездку на такси. Но Лёху было не остановить», — добавляет «Дорожный инспектор».

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    Комментарии (4)

    Waterfall
    Такая фигня должна караться усекновением пальца, без обезбола и прямо на месте.
    Ankor
    Главное в правилах есть запрет - жесткая мера! Почему-то не работает.
    263784231
    Простить и отпустить - а иначе кто будет варить новые быстроходные корабли и судна, покоряющие время и пространство на благо всего человечества?
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