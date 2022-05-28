Сварщик отметил профессиональный праздник, сел в каршеринг и показал сотруднику ДПС невиданное на Васильевском

Житель Петербурга так отметил День сварщика, что удивил даже видавших всякое сотрудников дорожной полиции на Васильевском острове 28 мая. Алкотестер показал, что за руль мужчина сел, будучи в 8 раз пьянее положенного.



Как сообщает «Дорожный инспектор», Kia в цветографии сервиса аренды сотрудники ДПС остановили на Новосмоленсокй набережной, 1, примерно через полтора часа после полуночи — на излёте 27 мая, на который в этом году пришёлся День сварщика. За рулём сидел один из тех, кто его активно отмечал. Рядом нашлась початая бутылка, которую, похоже, прихватили «на посошок».