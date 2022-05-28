Псевдополицейский ВАЗ остановили на Васильевском. Проверили мигалку и отпустили водителя «с богом»

Отечественный автомобиль не смог проехать мимо дорожной полиции на Васильевском острове в Петербурге. Внимание правоохранителей привлекла «родная» синяя полоса в оформлении, мигалка в салоне тоже нашлась.



Как сообщает «Дорожный инспектор», сотрудники ДПС остановили ВАЗ в стиле «опер-мобиль» на набережной Макарова, 13, незадолго до часа ночи 28 мая. Раскраской автомобиль как будто намекал на то, что в нём — коллеги. За рулём оказался молодой человек, далёкий от правоохранительных органов, но атрибутика ему не чужда — на видео его машина мигает проблесковыми маячками из-под лобового стекла.