Псевдополицейский ВАЗ остановили на Васильевском. Проверили мигалку и отпустили водителя «с богом»

Отечественный автомобиль не смог проехать мимо дорожной полиции на Васильевском острове в Петербурге. Внимание правоохранителей привлекла «родная» синяя полоса в оформлении, мигалка в салоне тоже нашлась.
Как сообщает «Дорожный инспектор», сотрудники ДПС остановили ВАЗ в стиле «опер-мобиль» на набережной Макарова, 13, незадолго до часа ночи 28 мая. Раскраской автомобиль как будто намекал на то, что в нём — коллеги. За рулём оказался молодой человек, далёкий от правоохранительных органов, но атрибутика ему не чужда — на видео его машина мигает проблесковыми маячками из-под лобового стекла.
«Водитель сообщил, что такой стиль (со всем содержимым, включая проблесковые маячки) унаследовал от предыдущего владельца авто. VIN проржавел и не позволяет идентифицировать авто, поэтому водителя и транспортное средство доставили в отдел полиции для установления обстоятельств», — уточняют в паблике.
Надолго в отделе водитель не задержался. По его словам, сотрудники ДПС прервали его поездку с девушкой, «сгнивший» VIN-номер нашли в багажнике, оттуда же достали мигалку, работоспособность которой проверили на месте.
«До отдела доехали, направление на экспертизу VIN-номера в багажнике дали и отпустили с богом», — рассказывает он в комментариях.