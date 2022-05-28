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    Псевдополицейский ВАЗ остановили на Васильевском. Проверили мигалку и отпустили водителя «с богом»

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    10 комментариев

    Отечественный автомобиль не смог проехать мимо дорожной полиции на Васильевском острове в Петербурге. Внимание правоохранителей привлекла «родная» синяя полоса в оформлении, мигалка в салоне тоже нашлась.

    Как сообщает «Дорожный инспектор», сотрудники ДПС остановили ВАЗ в стиле «опер-мобиль» на набережной Макарова, 13, незадолго до часа ночи 28 мая. Раскраской автомобиль как будто намекал на то, что в нём — коллеги. За рулём оказался молодой человек, далёкий от правоохранительных органов, но атрибутика ему не чужда — на видео его машина мигает проблесковыми маячками из-под лобового стекла.

    «Водитель сообщил, что такой стиль (со всем содержимым, включая проблесковые маячки) унаследовал от предыдущего владельца авто. VIN проржавел и не позволяет идентифицировать авто, поэтому водителя и транспортное средство доставили в отдел полиции для установления обстоятельств», — уточняют в паблике.

    Надолго в отделе водитель не задержался. По его словам, сотрудники ДПС прервали его поездку с девушкой, «сгнивший» VIN-номер нашли в багажнике, оттуда же достали мигалку, работоспособность которой проверили на месте.

    «До отдела доехали, направление на экспертизу VIN-номера в багажнике дали и отпустили с богом», — рассказывает он в комментариях.

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    Комментарии (10)

    NoName1234
    Если вин проржавел, то обычно на экспертизу отправляют
    NoName1234
    А в чем проблема???
    С таким крылом нельзя ездить, на каком основании устроили шмон???
    Где понятые???
    274568952
    и так на дорогах не пойми что творится, а подобных "участников" " ДД" еще "с богом" отпускают чтобы дальше с ума сходили от безнаказанности.
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