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    Президент РФС поддержал продажу пива на стадионах в России

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    37 комментариев

    Возвращение пива на стадионы не создаст проблемы. С таким заявлением выступил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает 28 мая «Чемпионат.com».

    «РФС поддерживает идею возвращения пива на футбольные стадионы. Считаем, что возвращение пива не создаст каких-то проблем, не повлияет на безопасность проведения матчей. В то же время окажет помощь тем же футбольным клубам. Экономическая ситуация все же не самая простая», — сказал Александр Дюков.

    Тем не менее на финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» алкогольной продукции не будет.

    «Если говорить о продаже пива на матче финала Кубка России, то давно не продавалось пиво, и нам не хотелось бы делать это первыми, проводить этот эксперимент. Во-первых, это «Лужники» — большой стадион, будет высокая посещаемость. Было бы правильно, если бы клубы сначала провели какие-то пилоты продажи пива на матчах РПЛ», — заявил глава РФС.

    Ранее СМИ сообщали, что правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило реализацию алкоголя с содержанием этилового спирта до 16,5% на спортивных объектах.

    Продавать пиво на спортивных объектах и мероприятиях в России запретили с 1 января 2005 года. За год до этого ограничили рекламу напитка на стадионах и телевидении. Между тем в декабре 2019-го проект закона о снятии запрета на продажу пива во время официальных футбольных матчей прошел первое чтение в Госдуме.

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    Комментарии (37)

    Дежурный по объединению
    Эээ! А на заправках?!! :)
    Добрый кот
    Всё для животных
    Dmitry Antonov
    На самом деле, всё дело в деньгах, государственная поддержка снижается, а денег терять не хочется, а с торговли алкашкой будут доходы. Дальше подобное будет шире. Там где спорт или культурка - будет торговля алкоголем.
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