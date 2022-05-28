Президент РФС поддержал продажу пива на стадионах в России

«РФС поддерживает идею возвращения пива на футбольные стадионы. Считаем, что возвращение пива не создаст каких-то проблем, не повлияет на безопасность проведения матчей. В то же время окажет помощь тем же футбольным клубам. Экономическая ситуация все же не самая простая», — сказал Александр Дюков.

Тем не менее на финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» алкогольной продукции не будет.

«Если говорить о продаже пива на матче финала Кубка России, то давно не продавалось пиво, и нам не хотелось бы делать это первыми, проводить этот эксперимент. Во-первых, это «Лужники» — большой стадион, будет высокая посещаемость. Было бы правильно, если бы клубы сначала провели какие-то пилоты продажи пива на матчах РПЛ», — заявил глава РФС.



Ранее СМИ сообщали, что правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило реализацию алкоголя с содержанием этилового спирта до 16,5% на спортивных объектах.

