Петербурженка съездила в Выборг и лишилась нового Genesis за 8,5 миллиона

Угонщики поживились корейскими автомобилями в Петербурге и Ленинградской области. Самым крупным «уловом» могут похвастаться те, кто уехал из Выборга на синем Genesis.
37-летняя жительница Выборгского района Петербурга хватилась своего Genesis GV80 накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 28 мая. Полицейским женщина представилась предпринимательницей и рассказала, что оставила свой синий автомобиль 2021 года выпуска на улице Ушакова в Выборге в ночь на четверг, чуть больше чем через сутки машины на месте не оказалось.
Пропажу хозяйка оценила в 8,5 миллиона рублей. Полиция рассчитывает найти подсказку на записях с ближайших камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В тот же день об угоне сообщил 56-летний водитель из Кировска. Его чёрный Hyundai Tucson стоимостью 2 миллиона рублей уехал без ведома владельца с улицы Мира, где остался без присмотра на пять часов.
В Петербурге Hyundai Santa Fe за 2,6 миллиона рублей лишился 44-летний капитан из Московского района города. Последний раз автомобиль моряк видел накануне в семь часов вечера под окнами собственного дома на Краснопутиловской, через два часа парковочное место пустовало.
Не повезло и 35-летнему менеджеру из Красногвардейского района, которого автоворы оставили без Hyundai Sonata. Вечером 26 мая мужчина припарковал машину на проспекте Наставников, 38, неподалёку от дома. Следующим утром уезжать ему было не на чем. Автомобиль он оценил в 1,7 миллиона рублей.
По фактам трёх случаев угонов полиция возбудила уголовные дела о краже.