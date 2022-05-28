Петербурженка съездила в Выборг и лишилась нового Genesis за 8,5 миллиона

Угонщики поживились корейскими автомобилями в Петербурге и Ленинградской области. Самым крупным «уловом» могут похвастаться те, кто уехал из Выборга на синем Genesis.



37-летняя жительница Выборгского района Петербурга хватилась своего Genesis GV80 накануне вечером, стало известно «Фонтанке» 28 мая. Полицейским женщина представилась предпринимательницей и рассказала, что оставила свой синий автомобиль 2021 года выпуска на улице Ушакова в Выборге в ночь на четверг, чуть больше чем через сутки машины на месте не оказалось.

