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    В зоне циклона. Петербургу обещают дождливые выходные

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    Настоящая «петербургская» погода охватила город. Солнце в выходные попытается пробиться из-за туч.

    Фото: Михаил Огнев/архив "Фонтанки"
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    Температура воздуха днем 28 мая, по данным Северо-Западного УГМС, составит +13...+15 градусов. Как объяснил синоптик Михаил Леус, Северная столица остается в зоне циклонической деятельности, из-за чего пройдут небольшие дожди.

    В ночь на воскресенье похолодает до +7...+9 градусов, а днем будет +14...+16. Местами выпадут осадки.

    «Яндекс» прогнозирует, что пасмурная и дождливая погода сохранится почти всю следующую неделю.

    Фото: Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

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