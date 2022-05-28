В зоне циклона. Петербургу обещают дождливые выходные

Настоящая «петербургская» погода охватила город. Солнце в выходные попытается пробиться из-за туч.
Температура воздуха днем 28 мая, по данным Северо-Западного УГМС, составит +13...+15 градусов. Как объяснил синоптик Михаил Леус, Северная столица остается в зоне циклонической деятельности, из-за чего пройдут небольшие дожди.
В ночь на воскресенье похолодает до +7...+9 градусов, а днем будет +14...+16. Местами выпадут осадки.
«Яндекс» прогнозирует, что пасмурная и дождливая погода сохранится почти всю следующую неделю.