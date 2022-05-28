В середине июня на Черном море откроется купальный сезон

К середине июня температура воды Чёрного моря прогреется до 20 градусов — купальный сезон можно будет считать открытым. Об этом 28 мая сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, детям можно будет купаться на 7–10 дней позже, поскольку для них комфортнее более теплая вода.
В Ялте, Феодосии и Алуште море уже прогрелось до 11–12 градусов тепла, в Сочи и Евпатории — до 16 градусов тепла, а в Туапсе, Анапе и Геленджике — до 17 градусов.
Напомним, в связи с закрытием аэропортов на юге России к Черному морю туристов начнут возить дополнительные автобусы и поезда.