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    Иран задержал два греческих судна в Персидском заливе в ответ на конфискацию нефти с российского танкера

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    17 комментариев

    Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих нефтяных танкера. Под угрозой еще 17 греческих судов, сообщает 27 мая агентство Tasnim со ссылкой на иранские власти.

    В заявлении КСИР говорится, что суда Delta Poseidon и Prudent Warrior были задержаны из-за нарушений в водах Персидского залива. МИД Греции направил послу Ирана в Афинах ноту в связи с «насильственным захватом». В ведомстве охарактеризовали инцидент как «акт пиратства» и призвали немедленно освободить суда и их экипажи, уточняет РБК.

    Задержание танкеров последовало в ответ на решение Греции передать США иранскую нефть с задержанного российского танкера.

    По данным агентства, российский танкер «Пегас» был задержан 19 апреля в порту Каристос на острове Эвбея в Греции — приказ портовым властям был отдан Управлением по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности в рамках санкций ЕС и НАТО, введенных в отношении судов, представляющих интересы России. На борту танкера находились 19 моряков. Через несколько дней после задержания танкер переименовали в Lana. 22 апреля судно отпустили, поскольку экипаж предоставил документы, из которых следовало, что собственник судна не попадает под санкции ЕС.

    В мае США направили Греции запрос с требованием арестовать нефть с танкера, поскольку, как утверждалось, она иранского происхождения, а компания-продавец находится в черном списке США из-за подозрения в финансировании терроризма. В итоге суд принял решение конфисковать нефть в пользу США.

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    Комментарии (17)

    Бонвиван
    Макабр уже какой-то начался на гипсе ушедшей цивилизации.
    French
    Надо попкорна закупить и биты на первый ряд , много серий будет кинохи..))
    Эд Хэммет
    А если Греция обратится за помощью к США или даже Израилю, а те отправят в Персидский залив самолётики? А там и ОАЭ, и Саудовская Аравия, и Кувейт нефть возят. Заварушка будет шумная, а цена нефти скакнёт и бюджет РФ пополнится, несмотря на то, что нашу нефть сейчас берут лишь с большими скидками.
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