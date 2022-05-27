Иран задержал два греческих судна в Персидском заливе в ответ на конфискацию нефти с российского танкера

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих нефтяных танкера. Под угрозой еще 17 греческих судов, сообщает 27 мая агентство Tasnim со ссылкой на иранские власти.
В заявлении КСИР говорится, что суда Delta Poseidon и Prudent Warrior были задержаны из-за нарушений в водах Персидского залива. МИД Греции направил послу Ирана в Афинах ноту в связи с «насильственным захватом». В ведомстве охарактеризовали инцидент как «акт пиратства» и призвали немедленно освободить суда и их экипажи, уточняет РБК.
Задержание танкеров последовало в ответ на решение Греции передать США иранскую нефть с задержанного российского танкера.
По данным агентства, российский танкер «Пегас» был задержан 19 апреля в порту Каристос на острове Эвбея в Греции — приказ портовым властям был отдан Управлением по борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности в рамках санкций ЕС и НАТО, введенных в отношении судов, представляющих интересы России. На борту танкера находились 19 моряков. Через несколько дней после задержания танкер переименовали в Lana. 22 апреля судно отпустили, поскольку экипаж предоставил документы, из которых следовало, что собственник судна не попадает под санкции ЕС.
В мае США направили Греции запрос с требованием арестовать нефть с танкера, поскольку, как утверждалось, она иранского происхождения, а компания-продавец находится в черном списке США из-за подозрения в финансировании терроризма. В итоге суд принял решение конфисковать нефть в пользу США.