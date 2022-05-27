Иран задержал два греческих судна в Персидском заливе в ответ на конфискацию нефти с российского танкера

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих нефтяных танкера. Под угрозой еще 17 греческих судов, сообщает 27 мая агентство Tasnim со ссылкой на иранские власти.

В заявлении КСИР говорится, что суда Delta Poseidon и Prudent Warrior были задержаны из-за нарушений в водах Персидского залива. МИД Греции направил послу Ирана в Афинах ноту в связи с «насильственным захватом». В ведомстве охарактеризовали инцидент как «акт пиратства» и призвали немедленно освободить суда и их экипажи, уточняет РБК.