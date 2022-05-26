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    Фестиваль мороженого удивит сладостями всех цветов и вкусов

    10060
    3 комментария
    Фото: pixabay.com/
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    В День города, 28 мая, на площади Островского у Александринского театра есть шанс попробовать десятки необычных видов мороженого — самых нестандартных цветов, с посыпками и без, в стаканчиках, рожках и даже вафлях. На выбор — добавки в виде фруктов, шоколада, сухофруктов, а для взрослых — даже алкоголя. По официальной статистике организаторов, на празднике ежегодно съедается до 30 тонн мороженого.

    На площади установят экраны, на которых весь день будут крутить советские и российские мультфильмы. Для детей запланированы и творческие развлечения — они смогут пофантазировать на тему самого идеального в мире мороженого и передать своё видение через рисунки на бумаге или асфальте. После — поиграть в зоне с шоу мыльных пузырей и спросить артистов о том, как тем удаётся создавать из мыльного раствора летающие фигуры настолько разнообразных форм и размеров.

    Вход на Фестиваль мороженого свободный для всех (0+). Начало в 11.00.

    О том, какие события еще происходят ко Дню города — а запланированы и «Классика на Дворцовой», и множество бесплатных экскурсий, «Фонтанка» писала в отдельном гиде.

    Фото: pixabay.com/

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    Комментарии (3)

    Alex000
    Пальмой всех расцветок?
    274950081
    Нынче мороженное стоит очень дорого..., сегодня объесться им не все могут себе позволить)))
    Mimic
    "По официальной статистике организаторов, на празднике ежегодно съедается до 30 тонн мороженого."

    Получается, что если каждый участник съедает граммов по 100, то сегодня на площади Островского будет порядка 300 000 человек?
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