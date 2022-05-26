Фестиваль мороженого удивит сладостями всех цветов и вкусов

В День города, 28 мая, на площади Островского у Александринского театра есть шанс попробовать десятки необычных видов мороженого — самых нестандартных цветов, с посыпками и без, в стаканчиках, рожках и даже вафлях. На выбор — добавки в виде фруктов, шоколада, сухофруктов, а для взрослых — даже алкоголя. По официальной статистике организаторов, на празднике ежегодно съедается до 30 тонн мороженого.
На площади установят экраны, на которых весь день будут крутить советские и российские мультфильмы. Для детей запланированы и творческие развлечения — они смогут пофантазировать на тему самого идеального в мире мороженого и передать своё видение через рисунки на бумаге или асфальте. После — поиграть в зоне с шоу мыльных пузырей и спросить артистов о том, как тем удаётся создавать из мыльного раствора летающие фигуры настолько разнообразных форм и размеров.
Вход на Фестиваль мороженого свободный для всех (0+). Начало в 11.00.
О том, какие события еще происходят ко Дню города — а запланированы и «Классика на Дворцовой», и множество бесплатных экскурсий, «Фонтанка» писала в отдельном гиде.