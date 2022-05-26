Духовный путь 2.0. Петербургская лютеранка — об укулеле и служении сантехника

Почти всех посетителей Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии у дверей встречает 23-летняя Лиза Спасская. Она приветствует входящих, беседует с ними, отвечает на многочисленные вопросы новичков — порой и на каверзные. Желающим проводит экскурсии по храму: старинное, построенное еще в XVIII веке здание признано памятником регионального значения.



«Фонтанка» продолжает знакомить читателей с тем, как живут верующие молодые люди в Петербурге и как они совмещают старинные обычаи с требованиями современности.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У каждого — свое служение в жизни

Разговоры с гостями церкви — Лизино дело в общине. Оно девушке очень нравится. Петербурженка радуется возможности дать ответы на вопросы, которые задают ей люди. Что означает «возлюби ближнего, как себя»? В чем смысл церковных праздников? Как правильно служить Богу?



На последний вопрос, кстати, ответ простой. Служение — это когда делаешь то, что у тебя получается лучше всего, — и необязательно в храме.



— Служение сантехника — его работа, и оно очень важно, потому что от него зависит комфортная жизнь людей, их доступ к воде, — объясняет Лиза. — Служение журналиста — давать качественную информацию. А мое — общаться с людьми и стараться им помочь. Людям нужна поддержка. В церковь многие приходят, когда трудно.

Сначала, только придя в общину, девушка работала в кофейне при церкви. Бариста, естественно, общается с посетителями — и у Лизы отлично получалось не просто беседовать, но и заводить приятельские и дружеские отношения. Заметив это, девушка решила приложить таланты туда, где они нужнее всего, и взяла на себя обязанность встречать гостей. Затем стала проводить экскурсии, организовывать выставки и концерты. В служении ей здорово помогают университетский диплом психолога и курсы психотерапии. Молодая прихожанка надеется в скором времени начать консультировать — пока через интернет. Небольшой опыт у Лизы уже есть: она работала бесплатно, для получения практики.



— Сейчас планирую приглашать на консультации через социальные сети. Это будут знакомые моих друзей, которых лично не знаю я сама, — рассказывает молодая лютеранка.

Богослужебные гимны под укулеле

Сама Лиза пришла в лютеранство случайно. Как это часто бывает, девочку в детстве крестили, но на этом всё и закончилось: религиозным воспитанием в семье не занимались. Отец девушки — врач. Его работа, к слову, отразилась на выборе жизненного пути дочери — только в отличие от папы, она решила врачевать не тела, а души.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В церковь Ингрии Лиза пришла, чтобы послушать курс о религии. Говорит: стало интересно, почему в России распространено христианство. В храме она разговорилась с пастором Евгением и взяла в руки Евангелие. В этой книге нашла ответы на ряд мучивших ее вопросов о смысле жизни. Священнослужитель же стал не только духовным наставником, но и другом, с которым можно обсудить волнующие вещи.



— Когда пастор снимает облачение, он остается в джинсах и рубашке, таким же обычным человеком, как все. Его волнуют те же проблемы, что и нас всех, и он готов о них говорить, — рассказывает девушка.



Так, например, Лиза обсуждала в церкви свои проблемы в учебе: был период, когда ей расхотелось учиться, и она не могла себя заставить снова заняться образованием всерьез.

— А пастор меня поддержал, рассказал, что так бывает у многих, и помог мне справиться со своей ленью, — говорит девушка.

В свободное время Лиза читает, гуляет, играет на укулеле.

— Я всегда мечтала играть на гитаре, но пока не сумела научиться. И всем советую, кто, как я, не может справиться с гитарой: попробуйте укулеле. Это классный инструмент! — говорит она.



На укулеле Лиза играет, отдыхая. Любит сочинять мелодию, просто ее наигрывая. Любит петь под аккомпанемент.

— Ещё с друзьями разучиваю русские и английские песни, чтобы петь вместе. Обожаю, когда в церкви мы поем под укулеле богослужебные гимны, — рассказывает Лиза.

У Лизы много друзей — в том числе исповедующих другие религии. Среди ее сокурсников — мусульманин, иудей, много православных. Ребята встречаются не только на днях рождения: религиозные праздники тоже отмечают вместе. Так, наша героиня не раз ходила в общину к православным друзьям, а ее друг-иудей бывал в гостях в церкви Ингрии.



— Я познакомилась с ним в парке «Зарядье» в Москве и подарила ему Новый Завет. Он хотел прочитать, но боялся принимать в подарок, хотел чем-то отплатить. Поэтому мы договорились, что он прочитает Евангелие и вернёт книгу мне на службе в лютеранской кирхе. Он так и сделал. Потом мой новый тогда друг рассказывал, что на службе ему понравилось, было комфортно и приятно, — рассказывает молодая протестантка.



В общине жизнь строится вокруг богослужения, но им не ограничивается. Члены прихода выезжают на пикники, ходят в кафе и вообще стараются не отказывать себе в радостях жизни. Это, считает наша героиня, очень важно:

— Христианство — религия радости и любви, потому здорово проводить время вместе в радости, будь это встреча в баре, в парке, в гостях или церкви. Но, конечно, всё хорошо в меру, — объясняет Лиза Спасская свою точку зрения. — Нужно качественно работать и обязательно отдыхать. В жизни христианина должны присутствовать все здоровые составляющие.

Как живут исповедующие другие религии молодые люди, читайте здесь.