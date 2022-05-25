На КАД задержали пьяного водителя. Понадобилось 8 выстрелов

Сотрудники правоохранительных органов вечером во вторник, 24 мая, со стрельбой задержали пьяного водителя на КАД в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении «Дорожного инспектора» в соцсети «ВКонтакте».

45-летний житель Приморского района находился за рулем Citroen и совсем не хотел останавливаться. Сотрудники ДПС гнались за ним из Всеволожска до 40-го километра КАД, где петербуржец остановился только после восьмого выстрела.

