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    На КАД задержали пьяного водителя. Понадобилось 8 выстрелов

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    Сотрудники правоохранительных органов вечером во вторник, 24 мая, со стрельбой задержали пьяного водителя на КАД в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении «Дорожного инспектора» в соцсети «ВКонтакте».

    45-летний житель Приморского района находился за рулем Citroen и совсем не хотел останавливаться. Сотрудники ДПС гнались за ним из Всеволожска до 40-го километра КАД, где петербуржец остановился только после восьмого выстрела.

    В крови мужчины содержание алкоголя в 10 раз превышало максимально допустимое значение. На петербуржца составили административный протокол.

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