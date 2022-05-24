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    «Дыры в ассортименте и банкротства». Эксперт рассказал, что ждет российский продовольственный рынок

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    Российские производители продуктов питания имеют хороший потенциал занять места уходящих иностранных брендов, но могут не справиться с этой задачей. Об этом рассказал 24 мая директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков в ходе круглого стола MarketMedia «Продукты: трудности и возможности» по итогам опроса бизнеса..

    В качестве факторов, сдерживающих развитие, подавляющее большинство компаний назвали рост себестоимости (78%) и логистических расходов (80%). Проблемы с закупками сырья испытывают две трети компаний (67%).

    Также на фоне экономического кризиса произошло сокращение выдачи кредитов АПК и пищевой промышленности. Только в марте объем выданных займов оказался на 65% ниже, чем годом ранее. «В 2022 году мы можем получить худший показатель в истории, за счет чего будем наращивать объем производства не понятно», — отметил эксперт.

    «Мы получим дыры, мы получим обеднение ассортимента. Мы, конечно же, получим большое количество банкротств на российском рынке, они уже потихонечку начинают подходить, далеко не все подошли к этому кризису», — подчеркнул Иван Федяков.

    Впрочем, за счет роста цен розничные сети и производители продуктов все равно будут демонстрировать неплохие показатели продаж. «Эти компании зарабатывают прибыль и могут перенаправить на новые проекты. Но будет ли желание строить новые заводы и магазины — большой вопрос», — заключил он.

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