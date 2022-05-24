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    ЦБ: Денежные средства россиян в банках в апреле выросли на 1,3 трлн рублей

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    2 комментария

    Средства россиян в банках за апрель месяц выросли на 1,3 трлн рублей, в том числе и за счет возврата на счета ранее снятых наличных. Это практически полностью перекрыло отток за февраль и март (около 1,4 трлн рублей), сообщает Центробанк в своем обзоре 24 мая.

    ЦБ отмечает, что прирост обеспечен за счет средств в рублях. Снижение по валютным счетам с учетом ограничений составило около 16 млрд рублей. В мае поддержку физическим лицам окажут выплаты на детей, на которые выделили 363 млрд рублей.

    Государственные средства в российских банках также увеличились главным образом в форме депозитов Федерального казначейства. В апреле рост составил 823 млрд руб., или 10,3%. Это позволило банкам снизить объем заимствований у Банка России до докризисного уровня, сообщает ЦБ.

    Средства юрлиц показывают слабую динамику: в апреле они выросли на 0,2% или 78 млрд руб., а в марте практически сократились на 3 млрд.

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    Комментарии (2)

    Piter Russo
    И где ж "умный" комментарий ведушего неэкономиста Алекс три нуля?
    sektor7
    Аналитики финансовые из 5 колонки.
    Ау!!!😂😂
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