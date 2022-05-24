ЦБ: Денежные средства россиян в банках в апреле выросли на 1,3 трлн рублей

Средства россиян в банках за апрель месяц выросли на 1,3 трлн рублей, в том числе и за счет возврата на счета ранее снятых наличных. Это практически полностью перекрыло отток за февраль и март (около 1,4 трлн рублей), сообщает Центробанк в своем обзоре 24 мая.



ЦБ отмечает, что прирост обеспечен за счет средств в рублях. Снижение по валютным счетам с учетом ограничений составило около 16 млрд рублей. В мае поддержку физическим лицам окажут выплаты на детей, на которые выделили 363 млрд рублей.