«Честная цена» подождет. Петербургский ретейлер отложил запуск новой сети из-за экономической ситуации

Петербургский продуктовый ретейлер «Реалъ» поставил на паузу открытие нового розничного проекта из-за нестабильной экономической ситуации. Об этом рассказал совладелец компании Александр Мышинский в ходе круглого стола MarketMedia «Продукты: трудности и возможности» 24 мая.

24 мы получили документ. Три месяца сидим и ждем. Есть проект, есть идеи, но мы это все отложили до лучших времен», — сказал он.

По данным СПАРК, Александр Мышинский и его партнер по сети «Реалъ» Павел Ключник являются совладельцами ООО «Честная цена», зарегистрированного 25 февраля 2022 года.