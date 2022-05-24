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    «Честная цена» подождет. Петербургский ретейлер отложил запуск новой сети из-за экономической ситуации

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    Петербургский продуктовый ретейлер «Реалъ» поставил на паузу открытие нового розничного проекта из-за нестабильной экономической ситуации. Об этом рассказал совладелец компании Александр Мышинский в ходе круглого стола MarketMedia «Продукты: трудности и возможности» 24 мая.

    «21 февраля зарегистрировали новое юрлицо под новый проект.

    24 мы получили документ. Три месяца сидим и ждем. Есть проект, есть идеи, но мы это все отложили до лучших времен», — сказал он.

    По данным СПАРК, Александр Мышинский и его партнер по сети «Реалъ» Павел Ключник являются совладельцами ООО «Честная цена», зарегистрированного 25 февраля 2022 года.

    «Концепция предусматривает широкий ассортимент товаров для среднего класса с минимальными наценками. Без фиктивных акций и карт лояльности. Только честная цена», — пояснил «Фонтанке» Александр Мышинский. На первом этапе планировался запуск 10 точек площадью 150 кв. м.

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